Perché le teorie del complotto “notutto” non funzionano (e come migliorarle)

Diciamolo francamente: le teorie del complotto “notutto” non funzionano. E non lo diciamo perché siamo “pagati dai Poteri Forti”.

Se lo fossimo, scriveremmo in pochi minuti una teoria del complotto migliore e funzionante.

Perché ammettiamolo, le fantasie dei “notutto”, dai novax ai noinsetti, da quelli che credono che in Ucraina i Biolab alieni sfornino l’Uomo Pangolino e terribili mutanti che con ogni dose di vaccino acquisiscono un superpotere nuovo e quella voglia inconfondibile di distruggere un carro armato a mani nude e atterrare un drone con un solo balzo ogni volta che un Russo canta l’Internazionale non funzionano affatto.

Ora vi spieghiamo perché

Perché le teorie del complotto “notutto” non funzionano (e come migliorarle)

Fulcro delle Teorie del Complotto è che i Poteri Forti vogliono ammazzarci tutti. E vogliono farlo nei modi più improbabili: vaccinandoci con vaccini che dovrebbero ucciderci, provocando guerre, facendoci mangiare insetti che in molte parti del mondo sono già usati nell’alimentazione ma niente, come un villico del 1600 che rifiuta le patate siamo convinti ci uccideranno male.

Ma anche spargendo scie chimiche con tutti gli ingredienti reperibili nelle Superchicche e oltre (vaccini compresi) e scatenando terremoti a caso con macchinari così segreti che trovi il depliant su Internet e si organizzano visite.

Tutte queste teorie, come è stato dimostrato dalla scienza medica, nascondono una fortissima componente narcisistica e patologica.

Una personalità fortemente nevrotica e poco equipaggiata a comprendere e accettare fenomeni al di là del suo controllo troverà sostanzialmente sollievo nell’ipotizzare che i “Poteri Forti” si sveglino la mattina bruiciando il PIL di intere nazioni per impedire loro la vita di lussi e successi che sentono di meritare.

È la storia del ragazzino brillante a cui viene ripetuto ogni giorno della sua vita

Se farai il bravo avrai un bellissimo lavoro, una casa bellissima, una moglie bellissima e figli bellissimi in una vita da sogno

Poi magari ti svegli da solo in un monolocale con decine di computer accesi per insultare Mattarella e cominci a chiederti

Ma se io ho fatto il bravo perché non ho la casa bellissima con la moglie bellissima? Forse la mamma mi ha mentito? No, la mamma non mente! Ovviamente Soros mi ha rubato il mio destino!

Molto consolante, no? Ma questo ha un problema

Cosa non va nella teoria

Immaginate di essere i “Poteri Forti”. Avete il vostro piano per sterminare l’umanità. Avete convinto il genere umano a farsi inoculare veleni tossici o alieni tentacolari fatti di grafene che bullizzano i ricercatori indipendenti facendo gestacci dai vetrini.

Avete diffuso una rete radiomobile che vi fa spegnere le persone a distanza uccidendoli, con le scie chimiche create uragani e fenomeni metereologici.

E cosa fate?

Secondo i complottisti, ovviamente uccidete tutti coloro che accettando i vostri “veleni” hanno dimostrato di obbedire con fedeltà ad ogni vostro ordine, tenendovi i piantagran… pardon, i “guerrieri, lupi e leoni” in grado di combattere il “Nuovo Ordine Mondiale” tra un messaggino e una girata di sugo.

Capirete che il piano non funziona. Una semplice correzione prevede non uccidere i più fedeli, ma premiarli.

I Poteri Forti che avrebbero poteri scientifici illimitati, che li usano per clonare i politici così i ribelli non possono ucciderli, potrebbero sostanzialmente e dovrebbero inserire nei vaccini sostanze che rendano potenti come i terrificanti “Mutanti Ucraini” e alimentati da un implacabile disprezzo per i “Guerrieri”

Spargendo nelle “scie chimiche” sostanze per cui mentre chi si fa il vaccino diventerà un titano intellettuale bellissimo, fortissimo e intelligentissimo, esecutore perfetto dell’Implacabile Volontà dei Poteri Forti, chi lo rifiuta si ritrovi ad essere un molliccio, malaticcio, paranoico imbelle divorato da parassiti col senso dell’umorismo, alieni ricolmi di bullismo e mentalmente confusi.

E facendo esattamente l’opposto di quanto le principali teorie del complotto dicono, creare la loro società.

Ma prendete quello che vi ho detto come una favola con alto contenuto di proteine degli insetti, pizza e grafene.

Immagine di copertina: Man in foil hat points finger at space, V. Sukachev

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.