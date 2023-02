Ci risiamo: tornano fake news come quella della Pizza Proteica con insetti di Lidl. Marchio che abbiamo visto essere già il centro di diverse fake news, ripetute, sull’argomento.

La chiave è tutta nel concetto di “pizza proteica”, brutalmente massacrato in questa fake news.

La fake news della Pizza Proteica con insetti di Lidl

Avevamo già visto il Mulino Bianco accusato di voler promuovere il consumo degli “insetti impollinatori”, con utenti pronti a bandire la tutela di api e farfalle negando il loro ruolo nell’ecosistema.

Ma anche una campagna contro Kinder per evitare l’uso della gommalacca, estendendo l’odio per gli insetti alle loro secrezioni (addio gommalacca, ma anche addio al miele e alla pappa reale).

Il nome di Lidl, come abbiamo accennato, non compare neppure per la prima volta nel mondo delle fake news: era apparso in un Tweet e un messaggio virale che ne riprendeva ed espandeva il testo.

La “pizza proteica” è una preparazione nota da tempi non sospetti, e comprende l’uso di farina d’avena oppure di legumi.

Nel caso della Pizza Proteica di LIDL vengono usate farina di lenticchie e proteine della soia e dei piselli.

Sostanzialmente i nostri amici “notutto” sembrano essersi dimenticati che in natura gli insetti non sono l’unica fonte possibile di proteine.

Va inoltre ricordato che, per legge, ogni alimento e quindi anche i novel food devono riportare l’elenco degli ingredienti.

Quindi è impossibile che una “pizza proteica” possa contenere insetti a meno che non vi sia espressamente scritto e riportato che contiene insetti.

Riportato espressamente, non per inesistenti perifrasi.

Conclusione

La “Pizza Proteica con insetti di Lidl” è in realtà la solita pizza proteica che avete sempre visto venduta dalla compagna, con farine di legumi o pseudocereali.

