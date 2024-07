Per favore, ricordate che l’eccessiva esposizione solare causa il cancro (e non ascoltate chi dice il contrario)

Per favore, ricordate che l’eccessiva esposizione solare causa il cancro, e non ascoltate chi dice il contrario. Ci sono post virali su Telegram e simili che giocano letteralmente con la vostra vita negando l’influenza della radiazione solare sul melanoma.

Errore questo fatale.

La bufala che sta girando sui nostri profili, espone una presunta capacità cancerogena delle creme solari, ma l’assenza della capacità dei raggi ultravioletti di causare il cancro, attribuito a quella parola “epigenetica” che ha in realtà connotati e significati precisi ma che nel mondo della disinformazione biomedica si traduce con “e se ti capita ca**i tuoi, se vieni a lamentarti sul gruppo Telegram ti banno pure”.

Come ci ricorda AIRC, si stima che da circa il 65 a oltre il 90 per cento di tutti i melanomi sia conseguenza dell’esposizione al sole.

Con un testo scientifico (da loro citato) pubblicato sull’International Journal of Cancer, alcuni ricercatori hanno mostrato che negli Stati Uniti il 91 per cento circa di tutti i melanomi è associato alle radiazioni ultraviolette, principalmente da esposizione solare (non sorprende che la percentuale più alta, il 97 per cento, sia alle Hawaii). Quindi, questi tumori sarebbero prevenibili proteggendo la pelle in modo adeguato.

E non parliamo solo di melanomi: l’esposizione non controllata ai raggi UV, sia UVA e che UVB, è causa di diversi malanni, dal melanoma alla cataratta, dalla riattivazione dell’herpes labiale fino all’invecchiamento precoce della pelle.

Certo, esiste una componente ereditaria: alcuni soggetti saranno più predisposti di altri, ed in alcuni momenti della nostra vita saremo maggiormente inclini a sviluppare forme tumorali più che in altri.

Ma questo non significa che ci siano degli “eletti” che possano andare in giro a scottarsi allegramente perché “lo dice uno”. È un po’ come col fumo di sigaretta: chiaramente cancerogeno, ma ci sarà sempre qualcuno pronto a giurare di aver avuto in famiglia un nonnino tabagista morto a 90 anni nel suo letto con la pipa sul comodino, a fronte di decine di persone che hanno subito il calvario del cancro, sovente anche per esposizione al fumo indiretta.

Non significa quindi che possiate scherzare sul cancro.

Vi abbiamo già spiegato come non soolo le creme solari siano sicure e necessarie, ma anche come la diffusa falsa credenza per cui “una volta raggiunta la perfetta abbronzatura” questa sostituisca la protezione solare sia una bufala.

Dovrete quindi usare idonee protezioni solari, usando anche cappellini e occhiali da sole per proteggere viso e occhi, astenendovi per quanto possibile dall’esposizione al sole di mezzogiorno e nei momenti di massima calura.

