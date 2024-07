L’assurda fake news di Geppi Cucciari arrestata da Banca d’Italia per gli investimenti in Cryptovaluta

È successo di nuovo: un contenuto sponsorizzato su Facebook mostra Geppi Cucciari arrestata da Banca d’Italia, peraltro con segni di violenza sul viso malamente photoshoppati per dare credibilità ad una narrazione semplicemente assurda, per cercare di ingolosire utenti in improbabili investimenti in Crypto.

Ovviamente parliamo di cose mai successe e dell’immagine della nota presentatrice e conduttrice televisiva usata a sua insapuita.

Ma andiamo con ordine, e spoileriamo al lettore l’asssurda storia. In un episodio di “Stasera c’è Cattelan” che non è mai esistito secondo la narrazione nel link contenuto nel post virale, coi loghi (falsi) di “L’Espresso”e e altre testate, Geppi Cucciari avrebbe parlato di piattaforme di investimento in Cyptovalute, mostrando al conduttore Cattelan come guadagnare milioni di euro in pochi secondi con un click.

Mal gliene incolse: la storia assurda finisce con Cattelan che diventa miliardario con un click ma armigeri della “Banca di Italia” che irrompono in trasmissione come Stormtrooper di Star Wars, percuotono la presentatrice trascinandola in ceppi per la colpa di aver insegnato agli italiani ad essere miliardari senza lavorare.

Ovviamente, postulare che Bankitalia abbia un suo esercito o una polizia personale in grado di sequestrare puntate di trasmissioni televisive, percuotere e brutalizzare VIP per trascinarli in galera rovinandone la carriera è un qualcosa che solo con enormi dosi di incredulità e avidità può essere creduto.

Ci credi perchè vuoi crederci sostanzialmente, perché sei il tipo di persona che crede ai complotti “della Kasta” per impedirti di avere soldi facili con un click.

E credi alla storiella per cui, nonostante la minaccia degli “sgherri di Bankitalia” pronti a brutalizzare con segni evidenti di violenza e la minaccia di scomparire in qualche cella/dungeon, il “direttore della trasmissione” abbia “stilato un rapporto dettagliato” che si riassume in decine di bot riconoscibili dai visi generati con AI che giurano di aver guadagnato cifre a tre e quattro zeri in un giorno o due.

Ovviamente il fatto che ne parli una finta copia de l’Espresso descrivendo la notizia come “Esteri” è già un pesante indizio che chi si occupi della cosa italiano non é.

Ed è qualcosa che abbiamo visto altre volte, sempre con lo stesso assurdo canovaccio: il VIP annuncia in una “nota tramissione italiana” il segreto della ricchezza, gli sgherri di Bankitalia irrompono nella trasmissione arrestando con violenza e violazione dei diritti umani e civili il VIP e ordinando il sequestro della puntata e la sua cancellazione, gli eroici direttori di testata si immolano rivelando il segreto su Facebook perché voi possiate vivere una vita agiata mentre Cracco, Littizzetto e Cucciari languono nelle segrete di Bankitalia brutalmente percossi ogni giorno.

Una sola variante fu degna di nota: Vanessa Incontrada sequestrata in tal guisa da un’associazione di Dietologi ma con un lieto fine: ella si sarebbe liberata dalla prigionia, querelato i dietologi che volevano querelarla (e sequestrarla) e vinto diversi milioni.

