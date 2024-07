Ci segnalano i nostri contatti una condivisione per cui la tomba di Ramsete IV è davvero fatta a forma di Nefertiti, col tetto che sembra fatto a forma della corona di Nefertiti, il pavimento col simbolo della sua collana e la nuca rappresentata dai corridoi.

La foto è alterata e modificata per fornire tale illusione.

La tomba di Ramsete IV è davvero fatta a forma di Nefertiti?

Avrebbe poco senso, anche ipotizzando la “continuità” descritta nell’articolo, che un Faraone della XX dinastia decida di costruire la sua tomba a forma di una regina della XVIII dinastia, con ben 200 anni a separarli in un’epoca in cui 200 anni erano lunghi come l’eternità stessa.

Anche perché Nefertiti e consorte non erano esattamente benvoluti dalle generazioni successive, avendo cercato di imporre con breve successo il culto monoteistico del dio solare Aton.

Anche così, la foto della tomba di Ramsete IV è evidentemente manipolata.

Per un puro caso un gioco di prospettiva ha dato all’immagine fattezze vagamente femminili: l’aggiunta del collare di Nefertiti e diverse modifiche grafiche sul tetto hanno creato una falsa narrativa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.