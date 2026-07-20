Sono stati pubblicati in questi giorni avvistamenti di lupi sui social, tra cui un video con un lupo con un gatto in bocca. Evidenemente non si tratta di un caso di intelligenza artificiale, dato che le autorità comunali, raccolto questo…
L’elefante generoso che regala paglia ed erba agli amici affamati è un prodotto dell’AI: e non solo, è un video Instagram parte di un ricchissimo filone che “umanizza” gli animali sfruttando la simpatia che essi ci ispirano per creare l’equivalente…
Carmageddon è quel genere di gioco che due generazioni ricordano in modo assai diverso: se eri un adolescente nel 1997, amavi Carmageddon. Se eri un genitore lo odiavi. Carmageddon era sostanzialmente erede di titoli come Doom e Night Trap, nonché coevo…
Capita, specie osservando edifici antichi, di vedere una sorta di bozzo su un vetro. Non è un errore, non è un danno, non è vandalismo: è un interessante reperto di tempi in cui la lavorazione del vetro non poteva che…
Ci risiamo: un video di contrabbandieri di Marijuana ci ricorda, come se fosse ancora necessario, i pericoli di avere nel mondo dell’informazione portali che sono passati in scioltezza dal raccogliere “notizie buffe dal mondo” a crearne dal nulla per mezzo…
Nel 2008 un gruppo di ricercatori Canadesi in Cambogia si imbatté in un problema: la maggior parte delle donne incinta (60% al 2010) soffrivano di forme di anemia che potevano mettere a rischio il loro parto, e non era facile…
AI Slop è un fenomeno che conosciamo sin troppo bene: contenuti AI a basso costo, creati con tool a basso costo per ottenere enorme viralità. Contenuti che si basano a loro volta su contenuti pre-AI di alta viralità: abbiamo già…
Vi abbiamo parlato in passato della storia del concetto computer portatile, ma uno dei più iconici della storia, il ThinkPad di IBM (ora di Lenovo) è nato da una storia di fallimenti e invenzioni. IBM per una serie di ragioni…
Ci segnalano i nostri contatti una card secondo cui in Giappone i condannati a morte non sanno il giorno della loro esecuzione. E la notizia è purtroppo vera, e parte di un dibattito umano e giuridico in uno dei (fortunatamente…
La saga dello Slop AI ai Mondiali si accresce con la bella donna che guarda il tifoso muscoloso: si tratta della controparte slop AI (contenuti di minimo impegno ma massima resa virale) dei contenuti a base di belle donne prosperose…
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