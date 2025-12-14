No, questo “dietro le quinte di Mamma ho perso l’aereo” è fatto con AI

Approfittando dell’enorme operazione nostalgia che ha riportato il noto film natalizio di 35 anni fa sul grande schermo, qualcuno ha pubblicato sui social un “dietro le quinte di Mamma ho perso l’aereo”.

Video creato integralmente con l’intelligenza artificiale.

Questa volta il falso è del tutto autoconfesso: il video è stato ricaricato da un profilo instagram serbo, PhotoStocker, che si accredita come produttore di foto stock (foto che vengono rivendute a siti e portali a scopi di illustrazione) nonché come creatore dei medesimi contenuti coi nuovi mezzi consentiti dalle AI.

La stessa didascalia originale non descrive, come quelle ricaricate, presunte curiosità del dietro le quinte, bensì contiene un lungo testo in serbo in cui PhotoStocker si vanta di aver ricevuto consistenti versamenti da Shutterstock e Adobe Stock come “royalty” per aver usato i suoi contenuti nella formazione dei loro prodotti AI.

Si tratta dunque di una astuta operazione commerciale che, cavalcando l’hype ancora attivo per un film ancora nel cuore nei nostalgici, magnifica e autoincensa le lodi di un produttore di contenuti AI.

Mamma ho perso l’aereo, film cult natalizio che nonostante i continui passaggi televisivi ed edizioni da VHS a Blu-Ray è tornato al cinema per un grande evento di anniversario destinato a riunire nostalgici, famiglie e fan del “cinema come evento social di cui vantarsi”, fu girato in parte in studio e in parte in una villetta al numero 671 di Lincoln Avenue in Winnetka, Illinois, scelta per il suo aspetto iconico è che recentemente è stata acquistata da nuovi proprietari che si impegnano a restaurarla perché ritorni all’aspetto che aveva 35 anni fa, come parte delle celebrazioni dell’anniversario.

Infatti come è possibile vedere da una galleria di immagini Instagram, negli anni la casa è stata più volte restaurata con la sostituzione di ogni elemento dello stile Americana in legno e toni caldi con modernissimi arredi laccati e la cucina modificata con piani cottura inox, che la nuova gestione si impegna a rimuovere per tornare allo stile precedente.

Il presunto video del dietro le quinte è solo un video in AI promozionale di una ditta che produce contenuti in AI.

