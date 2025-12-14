Avevamo già visto un falso passaporto russo, che viene seguito ora dal passaporto Israeliano di Zelensky. Un documento diffuso da una “spunta blu” su X (tanto per provare che probabilmente le sanzioni che hanno colpito Elon Musk recentemente non erano infondate…) che dovrebbe ritrarre un presunto passaporto Isrealiano.

Ci sono però una serie di problemi evidenti.

Il falso passaporto Israeliano di Zelensky (dopo il falso passaporto russo)

Come per il precedente passaporto russo, si tratta di una delle foto delle apparizioni pubbliche del presidente Ucraino incollate su un modello facsimile malamente taroccato.

Come per il precedente passaporto israeliano di Olena Zelenska, ci sono una serie di errori e incertezze nello spelling della parte in lingua ebraica, specialmente visibili nello spelling del cognome, con difformità evidenti anche solo cercando lo stesso su Wikipedia, nonché il solito problema della cittadinanza del premier Ucraino che diventa Israeliana, cosa che tecnicamente impedirebbe la sua presidenza in Ucraina.

La nuova fake è una conflazione delle precedenti, che unisce un antisemitismo (curiosamente ma non troppo misto a sentimenti antislamici) immanente nella Russia Putinista con la narrazione tipica dei siti doppelganger che vuole Putin essere un allucinato e ipervirile guerriero che combatte uno Zelensky vizioso e imbelle pronto a darsi alla fuga dinanzi alla maschia potenza dei russi.

Narrazione nata sostanzialmente per contrapporsi all’immagine nota in questi anni di conflitto di uno Zelensky in divisa militare perenne che viaggia il mondo per ottenere supporto dagli alleati opposto ad un Putin in giacca e cravatta nel Cremlino, carico di uscite virtuali a base di orsi nudi a petto nudo.

