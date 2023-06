Il presunto passaporto Israeliano di Olena Zelensky che scade nel passato rappresenta un caso di manipolazione delle fonti russe che supera il grottesco già visto con l’Operazione Doppelganger e raggiunge rapidamente la commedia di Jonesco

Abbiamo già visto le fonti russe creare finte veline di agenzia occidentali per poi citarle nelle loro agenzie stampa e creare fake news che sembrino convincenti a vatnik e simpatizzanti, usando inoltre il “cavallo di Troia” della falsa fonte occidentale per raggiungere l’Occidente.

Davanti al falso passaporto Isrealiano di Olena Zelensky non possiamo che dire “ma il Photoshop fatelo meglio”.

Il presunto passaporto Israeliano di Olena Zelensky che scade nel passato

Avevamo già visto in passato Zelensky accusato da un oppositore filoPutin di detenere passaporto e documenti Russi, le cui immagini social presentavano enormi anomalie tali da renderli falsi palesi.

Ma niente poteva prepararci all’assoluta falsità del passaporto falso attribuito a sua moglie: il quale secondo le fonti Russe era già scaduto al momento dell’emissione.

O meglio, sarebbe scaduto nel passato, diventano un documento in grado di consentire al suo proprietario di viaggiare non solo nello spazio, ma nel tempo, la quarta dimensione.

Tralasciando il fatto che nella parte ebraica nome, cognome, cittadinanza e luogo di nascita sono scritti al contrario, probabilmente perché la fonte originale creatrice della fake aveva poca dimestichezza con le lingue.

La fonte Twitter russa screenshottata nel post in lingua italiana che ci che stato segnalato al momento ha rimosso il post, il quale continua a vivere nei canali Telegram in lingua russa e riapparire in varie lingue occidentali per i motivi già citati.

Il passaporto è un evidente falso ottenuto sulla base di un modello pubblicato dal portale PRADO – Registro Pubblico dei Documenti Autentici presso l’Unione Europea, e come tale i sistemi di riconoscimento automatico identificano come simili entrambi i passaporti.

Chi ha modificato il passaporto ha tagliato la parte inferiore col codice di identificazione (non avendo le competenze o non ritenendo necessario calcolarne uno nuovo) e provveduto ad incollare la foto di Olena inserendo i dati, ma ritenuto nostalgicamente di confermare URSS come luogo di nascita.

Tra cui il plateale e colossale errore tra data di emissione e scadenza.

Nessun passaporto diventa invalido dopo un giorno, nessun passaporto diventa invalido il giorno prima di essere stato emesso.

Conclusione

Il presunto passaporto Israeliano di Olena Zelensky è quindi un falso assai malfatto e grossolano, con evidenti errori nella stesura (scade nel passato), basato peraltro su un modello fac simile diffuso da un portale europeo.

