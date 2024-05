Questo McDonalds’ abbandonato nell’Europa dell’est non esiste: o meglio è un prompt su Midjourney. Una interrogazione fatta ad una delle AI che creano immagini “più vere del vero” fatta con una specifica richiesta.

E la richiesta è “illustrazioni di Fast Food in stile Brutalista”.

Questo McDonalds’ abbandonato nell’Europa dell’est non esiste: prodotti dell’AI

Il Brutalismo è uno stile architettonico nato nel dopoguerra inglese, che deriva il suo nome da beton brut, ovvero cemento a vista, o anche calcestruzzo a vista o faccia a vista.

Il brutalismo rigetta dunque le nostalgie architettoniche e gli elementi di abbellimento per rendere lo stesso cemento elemento non solo architettonico, ma anche estetico: nel brutalismo le imperfezioni del cemento non intonacato diventano parte dell’esperienza, il colore dei diversi tipi di calcestruzzo scelta estetica deliberata e legno, acciaio e vetro diventano parte del “pacchetto estetico” della struttura.

Il Brutalismo tende quindi a prediligere un’aspetto austero, vissuto, motivo per cui superata la boa degli anni ’70 e il Miracolo Economico deglli anni ’60 lo stile Brutalista è gradualmente calato di gradimento nell’Occidente che cominciava a ricostruire per essere associato al degrado urbano e ai regimi totalitari, mentre invece è salito di gradimento nel blocco Sovietico, dove proprio la sua natura austera ed aperta alla produzione di massa lo rendeva ideale per le Kruscevska, le case popolari nate per risolvere la sovrappopolazione negli ambienti urbani sovietici.

Il cemento, nudo e senza fronzoli, enfatizzava l’eguaglianza e il rigetto per le precedenti architetture borghesi.

Nonostante quindi il Brutalismo viva ancora oggi momenti di revival, interpellare Midjourney per creare “fast food brutalisti” crea inevitabilmente atmosfere dall’aria “vagamente sovietica” atte a trarre in inganno lo spettatore.

Conclusione

La foto del McDonalds’ abbandonato nell’Europa dell’est che ci viene sottoposta è un’opera creata con Midjourney, intelligenza artificiale in grado di creare immagini fotorealistiche, ispirata alla scuola artistica del brutalismo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.