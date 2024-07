Ci segnalano i nostri contatti un post TikTok, che abbiamo debitamente archiviato, dove compare un controllore accusato di molestie, ovvero “pericoloso per le donne”.

Ci tocca ricordarvi una cosa: non potete accusare gente di reati a caso, non potete fotografare persone senza il loro consenso e sbatterle sui social e, come fanno notare i commenti nella condivisione che abbiamo letto, si dà il caso che potreste aver condiviso la foto di un controllore accusato ingiustamente.

Controllore accusato di molestie su TikTok: se condividete siete responsabili anche voi

Vi ponete nella stessa situazione di chi ha condiviso e ricondiviso i tesserini con nome, cognome e viso di una sventurata impiegata dell’ASL.

Spero che vi rendiate conto che se il tale decidesse di sporgere querela, passereste (e giustamente dico io) anche voi che avete condiviso dei gravi guai.

Se qualcuno decidesse di “farsi giustizia da sé” e andare alla stazione a cercare il “pericoloso molestatore” per fargli del male, senz’altro lui ne sarebbe il responsabile ma, moralmente, l’avreste istigato anche voi.

Quando vedete un post col viso in chiaro di qualcuno accusato di qualche nefandezza, potete e dovete solo segnalare.

Se qualcuno ha compiuto un reato, ci si rivolge all’autorità, non allo “sputtanamentoh social” che tanto va di moda.

E se qualcuno ci rimette la reputazione, o anche l’incolumità, sappiate che è anche colpa vostra che condividete.

