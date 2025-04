Dopo tante tribolazioni il due aprile è stata presentata la Switch 2: con tanta carne al fuoco, e non è un pesce di Aprile. Prezzo aggiornato, ahinoi, agli standard delle console della concorrenza.

Si parte da 469,99 Euro per la base e 509,99 Euro per un bundle con Mario Kart World, gioco che altrimenti costerà su cartuccia i 90 euro del nuovo prezzo per i titoli di pregio.

Ne vale la pena? Abbiamo ripercorso assieme la storia della Switch, e la Switch 2 si allontana dal modello WiiU della “vecchia console con qualcosa in più” per diventare un vero e proprio “compimento della console”.

Arriva la Switch 2: cosa aspettarsi, dove preordinarla

Al momento è già possibile prenotare la Switch 2 da GameStop e Amazon: l’8 Aprile partiranno i preordini da Nintendo assieme ai primi accessori: l’immancabile Pro Pad da 89,99 Euro, un controller specifico per i giochi GameCube (ci torneremo) da 69,99 Euro, una telecamera USB-C da 59,99 Euro e una scheda MicroSD Express da 256 Euro da 59,99 Euro.

Titoli al lancio il citato Mario Kart World, Kirby Air Riders, Donkey Kong Bananaza ed una pletora di terze parti di pregio tra cui Cyberpunk 2099 e Hogwarts Legacy.

Seguiranno altri titoli di pregio come un terzo capitolo della saga di Hyrule Warriors ispirato a Tears of the Kingdom.

E possiamo ora passare all’hardware, finalmente rinnovato. Via i fragili Joycon inclini al drift, i JoyCon 2 avranno controlli magnetici con effetto Hall, slitte magnetiche per evitare l’effetto “fondina di pistola” tipico delle Switch coi gancini meccanici deteriorati dalle troppe estrazioni e pronte a schizzare via dalle mani di ragazzini usi al maltrattamento delle loro console, tasti maggiorati nella loro dimensione ed ergonomia e un pratico “tasto C” che si rivela essere il controllo per la chat audiovideo in tempo reale.

Cosa a cui i giocatori da PC sono già abituati da anni, ma la grande N, abbandonate le remore per il controllo dei più piccoli (demandato al Parental Control), reintroduce assieme ad una telecamera USB esterna.

Buona per spillare qualche quattrino, ma sinceramente, ci saremmo aspettati una camera integrata per quel prezzo.

Comprensibile la scelta di passare alle più rapide MicroSD Express, meno, ma legata alle esigenze di velocità della console l’idea di rendere la console non retrocompatibile coi formati precedenti: non potrete riciclare la SDXC da 512 Mb e un Tera comprate per la vecchia console, e dovrete accontentarvi del fatto che Sandisk non va oltre la 256Mb e al momento Lexar è ferma alla 512, promette schede da un Tera ma con un cartellino del prezzo decisamente esoso.

Il resto delle caratteristiche

Lo schermo passa a 7,9 pollici, non più OLED (ma come sono arrivate una Switch OLED e una Switch Lite, non è escluso il ritorno…), i JoyCon 2 perdono il sensore infrarossi (diventando quindi incompatibili con alcuni titoli di nicchia) ma guadagnano una “modalità mouse” usabile per nuovi giochi e per edizioni rinnovate di vecchi, e la nuova dock guadagna il 4k nativo.

Nuova dock che peraltro ora comprende ventole per il raffreddamento attivo (noto accessorio di terze parti in passato) e, imparando dalla lezione della OLED, adattatore Ethernet nativo per evitare problemi di connessione.

Al pari della OLED, la console ha uno stand incorporato maggiormente inclinabile: unito al fatto che la porta USB superiore, dedicata alla telecamera, può diventare anche una porta di carica, questo libera dal bisogno di comprare lo stand plastico da 7 Euro accessorio fisso dei gamer inveterati sulla Switch.

Per farsi perdonare la scarsità di SD Express, la memoria interna sale a 256Gb, l’audio viene perfezionato con effetto surround e 3D in cuffia e, in un “prossimo aggiornamento software” degli altoparlanti integrati che promettono di evitare la qualità buona “ma non eccellente” delle Switch Day One e la batteria ha una durata prevista dalle 2 alle sei ore.

La GPU di NVIDIA colma il lag con le altre console, consentendo di portare finalmente una versione di Hogwarts Legacy che non sia un “backport inferiore” e titoli di pregio come Cyberpunk 2099.

La funzionalità “GameShare” consente di “condividere” giochi con utenti Switch2 e Switch “meno fortunati” giocando assieme, recuperando invero una funzione già presente in console portatili vintage della casa come il Nintendo DS, che consentiva di giocare in compagnia ad un gioco comprato da un solo utente, con la novità di farlo online.

Abbonamenti, ancora abbonamenti

Al contrario del mondo SONY, le patch “nextgen” sono prevalentemente a pagamento, tranne per gli abbonati Nintendo Switch Online, che godranno di gratuità di talune patch, un posto in prima fila per la prenotazione di console e accessori, e la possibilità di usare le nuove funzioni di chat.

Chi vuole comprare una Switch 2, tenga quindi presente che oltre a ricomprare il Pro Pad e la custodia, dovrà considerare la possibilità di abbonarsi all’Online per fruire di tutti i servizi o comprare le patch NextGen.

Patch che offrono ben più che miglioramenti visivi: i due Zelda per la Switch, Breath of the Wild e Tears of The Kingdom, acquisiranno mappe e manualistica interattiva ad esempio.

La già ricca sezione retro dell’abbonamento Online si arricchisce dei titoli GameCube: se leggete questa rubrica, sapere di poter rivedere Legend of Zelda: Wind Waker ed altri titoli iconici della sua generazione come Nintendo li volle vi manderà in sollucchero, come il citato controller Nintendo che mette un po’ in difficoltà simili controller come i prodotti retro di Nyxi, il Warrior e il Wizard, ponendosi nella loro fascia di costo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.