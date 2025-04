Nessuno ha ripristinato la leva militare obbligatoria in Italia, e su questa bufala ci sbattiamo da anni. Letteralmente: il nostro primo articolo al riguardo è dell’otto marzo 2017 relativo ad una versione della bufala del mese prima.

E di lì in poi le cose sono solo peggiorate, con version idella stessa fake news diffusa in ogni salsa. In questo caso alla fake news si unisce la clickbait, anzi la ragebait, filone che abbiamo visto

Anche in questo caso abbiamo un articolo che ha tre scopi: far inca**are, ostentare ai motori di ricerca le parole chiave più cliccate e cercate del momento e diffondersi sui social. Sicuramente non informare.

Nessuno ha ripristinato la leva militare obbligatoria in Italia (aridaje)

La tipologia virale la stiamo vedendo troppo spesso su questi schermi: si prende una premessa ragebait, ovvero creata per far arrabbiare, la si difende per un intero articolo tirato in lungo per sembrare di pregio e ragionato e alla fine la si smentisce.

Dobbiamo però riconoscere all’autore un particolare premio creatività: se per l’intero articolo viene usata la keyword “riarmo europeo” per attirare gli euroscettici, il finale dichiara che la fonte del ripristino sarebbero “i lettori della rivista”.

Anzi, un singolo commento su X che inneggia al ritorno della leva obbligatoria

E che con un ottimismo giustificato solo dalla viralità l’autore dichiara convincerà il governo a obbedire.

Scenario assai peregrino.

