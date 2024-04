Daniela non sta girando per appartamenti misurando polveri sottili: rischiate querele

Oggi insistono su Daniela, che secondo una catena WhatsApp sta girando per appartamenti misurando polveri sottili. Si rischiano querele, ma si continua a ricondividere la catena come se non ci fosse un domani. Attenzione ad una bufala che sta circolando da anni sui social e che si è ripresentata anche in questo periodo su Facebook ed è diventata una delle classiche catene condivise su WhatsApp.

Basta con Daniela cha sta girando per appartamenti misurando polveri sottili: le querele sono dietro l’angolo

Evidentemente, l’altro giorno non siamo stati chiari con il nostro articolo, ricordando che così rischiate querele. Approfondendo la questione si parla di donne che, con la scusa di misurare polvere sottili nei vari appartamenti, rapinano i malcapitati. Il tutto fa leva su un’immagine di un tesserino di Brescia dove viene riportato nome e cognome del soggetto in questione, ossia di questa presunta truffatrice.

Una catena su WhatsApp che si presenta praticamente ciclicamente e che risulta essere una classica fake news per creare allarmismi. Chiaramente l’approdo di tale bufala su Facebook ha fatto sì che si creasse ancora più scalpore, con tanti commenti sotto a tale post e purtroppo costanti ricondivisioni. Il problema è che all’interno di tale immagine, con annesso messaggio allarmante verso coloro che si ritrovano a Brescia e provincia, c’è il volto di una donna ignara di tutto e che è stato preso per creare tale fake news.

La malcapitata si è quindi trovata al centro di una fake news, additata come una malvivente, quando invece non ha nulla a che vedere con il tipo di messaggio che viene continuamente condiviso sul misurare polvere sottili all’interno degli appartamenti. Dopo diverso tempo Facebook ha deciso finalmente di bloccare la foto della donna, anche date le diverse segnalazioni a riguardo.

Si tratta di una vecchia fake news che stava creando non pochi problemi alla donna, ritrovatasi suo malgrado in una situazione piuttosto sgradevole. Con il blocco della sua immagine si è fatto un passo importante contro il proliferarsi di queste catene che sono solo notizie false.

Attenzione a chi ha avuto modo di condividere tale immagine, perché con il blocco da parte di Facebook ora c’è la possibilità di essere querelati. Una posizione netta per far sì che queste fake news vengano stroncate una volta per tutte. Dunque, diamoci un taglio con Daniela che, secondo la catena WhatsApp ormai storica, pare stia girando per appartamenti misurando polveri sottili, visto che potreste andare incontro a querele.

