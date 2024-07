Pare si siano perse le speranze per Pippo Baudo oggi, ma le ultime notizie di oggi ci dicono altro per fortuna. Spunta nuovamente sul web la notizia della morte di Pippo Baudo che ormai sembra essere una bufala intramontabile e come sempre viene generata da titoli acchiappaclick. Non è la prima volta che il celebre presentatore della Rai, con breve parentesi sulle reti Mediaset, sia immischiato in questo tipo di notizie, anche perché ormai ha un’età avanzata ed in molti possono credere alla sua scomparsa.

Nessun addio a Pippo Baudo oggi: le ultime notizie di oggi svelano il malinteso

Ennesimo equivoco, dunque, come quello analizzato mesi fa. Pippo Baudo però sta bene, si sta godendo la sua vita da pensionato insieme alla sua famiglia e da poco ha compiuto ottantotto anni. Perché allora quest’oggi è ritornata virale la notizia della morte di Pippo Baudo? La colpa è da attribuire ai soliti titoli fuorvianti che alcuni blog realizzano proprio per attirare l’utente medio.

La classica frase “addio Pippo Baudo” o “alla sua età ha dovuto arrendersi” non lascia spazio a molte altre interpretazioni e non approfondendo l’articolo, ecco che si pensa alla morte di Pippo Baudo. In realtà l’argomento risulta essere sempre lo stesso, ossia la scelta di non essere più presente in tv.

La sua ultima apparizione è avvenuta nel 2021, poi non c’è stato più modo di vedere Pippo Baudo in nessuna trasmissione televisiva. L’ex presentatore ha preferito mettersi da parte, anche perché ormai ci sono tanti presentatori che hanno avuto modo di prendere il suo posto e dar vita a trasmissioni di successo, in primis Amadeus. Da tempo è finita l’era di Pippo Baudo in tv ed è anche piuttosto normale vista la sua età.

Quest’argomento però spesso viene tirato in ballo da alcuni blog per creare un po’ di scompiglio sul web, diventando fautore di fake news che parlando della morte di Pippo Baudo. Il solito consiglio che si può dare a riguardo è di non soffermarsi mai ai vari titoli, ma approfondire le tematiche per evitare poi che si possano generare in maniera celere queste fake news.

Tra l’altro se fosse morto Pippo Baudo ne avrebbero parlato i principali quotidiani nazionali e già questo deve far pensare come la notizia sia la solita bufala. Detto questo, bisogna darci un taglio con le speranze perse per Pippo Baudo oggi, considerando che le ultime notizie di oggi ci dicono ben altro.

