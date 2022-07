Come sta Pippo Baudo: il figlio rientra frettolosamente in Italia, ma non è morto

Bisogna fare chiarezza quest0oggi su una notizia che sta facendo il giro del web e riguarda Pippo Baudo, noto presentatore televisivo che ormai da qualche anno si ritrova lontano dalle telecamere. Come sta? Non è morto. La sua assenza dalle scene stava facendo preoccupare un po’ i vari fan del grande Pippo Baudo, uno che ha fatto la storia della televisione italiana e che ha avuto modo di lanciare grandi talenti nel panorama musicale e non solo.

Capiamo come sta Pippo Baudo: figlio in Italia, ma non è morto

Non è la prima volta che smentiamo una notizia simile sul nostro sito. Purtroppo, come spesso accade in queste circostanze, si tende a dare un’immagine distorta degli eventi, con molti siti che hanno lasciato intendere come Pippo Baudo fosse gravemente malato o addirittura in fin di vita.

Qui è importante fare chiarezza, perché in situazioni di questo tipo si tende spesso a puntare su titoli fuorvianti per attirare l’attenzione dei lettori ed avere quindi più visualizzazioni. Come sta? Pippo Baudo non è in condizioni gravi di salute, non è morto, si sta solo godendo il meritato riposo dopo tutti questi anni di lavoro nel mondo dello spettacolo. Perché allora si è arrivati a pensare o a far credere che addirittura Pippo Baudo fosse morto? Il tutto a causa del ritorno in Italia del figlio Alessandro.

Il celebre presentatore della Rai ha infatti avuto un figlio dalla relazione con Mirella Adinolfi, nato nel 1962 e che ha sempre preferito vivere fuori dall’Italia, per anni ha vissuto in Australia. Ora però Alessandro Baudo ha deciso di far ritorno in Italia, una notizia che immediatamente ha fatto pensare a qualcosa di grave per il papà. In realtà questa decisione era stata presa da tempo, Alessandro semplicemente vuole godersi un po’ di più il padre che sicuramente ha la sua bella età, ma la sua tempra risulta essere ancora bella forte ed è stato lo stesso figlio che ci ha tenuto a spiegare questo suo ritorno.

Vuole semplicemente far sentire al padre che c’è ed è presente per qualsiasi cosa. Pippo Baudo non è quindi morto o si ritrova con una patologia grave, lo storico presentatore sta bene e si sta godendo la sua meritata pensione a Terni, dove vive da anni. Ora sappiamo come sta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.