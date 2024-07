Spuntano le immagini su seconda e terza maglia della Juve 2025: per ora zero conferme

Ci sono svariate segnalazioni, in queste ore, in merito ad alcune immagini diventate virali su seconda e terza maglia della Juve 2025. Occorre fare sempre molta attenzione in circostanze simili, in quanto malintenzionati potrebbero sfruttare la situazione per mettere in vendita sul web prodotti che in realtà non possiamo considerare ufficiali. Magari a basso prezzo, sfruttando il fatto che in tanti siano soliti non approfondire questioni del genere fiutando grandi opportunità.

Attenzione ai finti annunci su seconda e terza maglia della Juve 2025 oggi

Dunque, oggi vogliamo precisare non solo che seconda e terza maglia della Juve 2025 non siano ancora definitive, al netto di rumors sempre più insistenti, ma anche che ci siano delle insidie che dobbiamo tenere in considerazione in situazioni del genere. In particolare, al momento della pubblicazione del nostro articolo risulta “annunciata” solo la prima divisa, quella con le classiche strisce bianconere, il cui esordio è avvenuto proprio nella giornata di venerdì in occasione dell’amichevole contro il Norimberga.

Per il resto, massima attenzione a quello che vi viene proposito, visto che il mondo del calcio è solito far emergere spesso e volentieri fake news. Lo abbiamo notato anche alcune settimane fa, quando sono state diffuse indiscrezioni sui nuovi allenatori di Milan e Juventus in assenza di riscontri sostanziosi. Insomma, occorre essere pazienti ed attenersi solo agli annunci delle società a proposito dei prodotti da indossare, come abbiamo avuto modo di constatare nel corso delle ultime ore a proposito della presunta divisa di gioco.

Certo, il fatto che ci sia un certo gap temporale tra più annunci non aiuta, ma ribadiamo che ad oggi sia stata ufficializzata solo la prima maglia. Al contrario, per la seconda e terza maglia della Juve 2025 dobbiamo attendere ancora qualche giorno. Quelle che potete osservare nell’immagine qui di seguito, infatti, sono solo semplici leak, che tuttavia potrebbero anche rappresentare le scelte definitive della società. Per ora è tutto molto incerto.

