Terrorbait: post volutamente confusionari, assurdi, creati per incutere allarmismo e condivisione, come quello sul P2 da esibire al posto di blocco. Questa è una delle nuove frontiere delle fake news sul codice della strada.

Messaggi che cercano di ottenere un’attinenza col titolo terrorizzante, in modo da poter chiudere con l’equivalente del “E sì, non è vero ma non è neppure una bufala e quindi non potete segnalarci”.

Ma sempre di terrorbait si tratta, clickbait basati sulla paura.

Perché il P2 da esibire al posto di blocco è solo terrorbait

Esattamente come la tragicomica storia del soggetto “che ha perso la patente perché positivo al test antidroga dopo un panino al McDonalds”, che poi conteneva al suo interno l’ipotetica storia di un ipotetico soggetto che dopo pranzo si era imbottito dei farmaci descritti in una diversa fake news della stessa testata, in questo caso la premessa viene invalidata nel prosieguo.

Che vi spoileriamo: si parla della banalissima esibizione del libretto di circolazione, ma un libretto ipoteticamente così deteriorato da non potervi leggere dati come la potenza del motore, per essere precisi il campo denominato (p.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)

Si tratta quindi di un post volutamente allarmistico, creato per incunearsi nel filone dei “bizzarri adempimenti del codice della strada” e suscitare paura e desiderio di click.

