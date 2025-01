No, nessuno risulterà positivo al test antidroga per un panino del McDonalds

Abbiamo visto recentemente le tristi meraviglie del SEO Stuffing applicato al Codice della Strada: la storia del positivo al test antidroga per un panino del McDonalds risulta tra queste.

Vecchie fake news vengono riciclate e arricchite con effetto valanga di parole che tutti ricercano su Internet in questo periodo: col ritorno delle maxiofferte e dei Burger “selection” del buon Bastianich da McDonalds, ecco che “McDonalds” è diventato parola virale, e quindi ci si lambicca per usarla assieme a Codice della Strada, multe, patente, test salivare e tachipirina.

Il risultato?

La solita storia canovaccio del povero “automobilista inventato” che dopo aver preso un panino al fast food, naturalmente indicato col nome più virale del momento si ritrova senza patente e senza automobile vira poi nel finale nell’aperta clickbait.

Nella storiella inventata l’automobilista avrebbe assunto farmaci, tra i quali la tachiprina di una fake news precedente e avrebbe assunto sostanze indicate tra le potenziali forme di positività, ma che l’articolo assume per certe perché l’assunto altrimenti non sarebbe cliccabile.

Ricordiamo che, come detto nella precedente antibufala, i farmaci da banco secondo fonte ministeriale saranno esclusi dalle cause di positività, e proprio con l’esempio dei semi di papavero ricordammo che è in corso di apertura un tavolo tecnico.

