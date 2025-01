Nessuno ti chiederà al posto di blocco se il vestito è blu o oro per farti la multa se sei daltonico

Secondo l’ennesima bufala virale sul codice della strada, i vigili ora chiedono al posto di blocco se il vestito è blu o oro per farti la multa. Si tratta di un meccanismo del tutto clickbait che abbiamo visto altre volte.

Ovvero la creazione di un articolo-insalata contenente diverse keyword virali, qualche meme e qualche fatto di cronaca. Le multe, il codice della strada, e l’ormai decotto meme del “vestito è blu o oro?”, che compie quest’anno i dieci anni.

Si tratta del SEO stuffing, il fenomeno per cui riempiendo un articolo di parole virali lo stesso dovrebbe (il dovrebbe è necessario: sovente il SEO stuffing fornisce l’effetto contrario creando articoli penalizzati dagli algoritmi e dalla ricezione del pubblico) posizionarsi nei primi posti tra le ricerche di tutti.

Un po’ come recentemente un articolo che cercava di mettere nello stesso testo il Codice della Strada, Cecilia Sala ed una presunta “compagna tedesca”.

In questo caso abbiamo un testo che dopo aver parlato per capitoli e capitoli di un “test visivo” disvela nell’ultimo capitolo il mistero. Si tratterebbe di un presunto e immaginario test per valutare la presenza di “finestrini oscurati”.

Peraltro con ammontare di sanzioni e indicazioni meno corrette rispetto a quelle di testi filologicamente più precisi, aggiungendo così al SEO stuffing l’irrazionale paura per un ingiusto balzello.

Sostanzialmente in realtà ad un posto di blocco si controllerà se i vetri oscurati sono solo quelli posteriori e nei lunotti posteriori (nei restanti vetri dovrà passare almeno il 70% della luce), se presenti ambo gli specchietti funzionanti e se le pellicole usate sono omologate, test che ovviamente sarà ripetuto anche in caso di revisione.

Niente immaginari “test del vestito blu o oro”, niente multe da 700 euro (basate sui 694 euro per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose), niente multa se sei daltonico parole chiavi virali.

