Il remake coreano di Don Matteo è un Pesce di Aprile sopravvissuto alla data prevista: in realtà ci sono tante sitcom e serie televisive che saltano di nazione in nazione grazie all’acquisizione del format, ma Don Matteo non è tra queste.

Un post Facebook sciorina un improbabile cast di Idol (cantanti e idoli pop) e svariati personaggi riadattati in salsa SudCoreana, trasformando ad esempio Don Matteo in un affascinante militare convertito al Cristianesimo dopo un viaggio a Roma.

Ma si tratta di una burla generata con AI.

La presunta locandina è un prodotto di Imagen-3, il sistema di AI usato da Google in congiunzione col suo Gemini per creare immagini, e la storia un elaborato tentativo di inserire il maggior numero di attori e idoli del pop nella narrazione.

L’origine della burla può essere però rintracciata in diversi tentativi di paesi esteri di acquisire format occidentali anche datati per farne loro versioni: in India ad esempio nel 2003 è stato creato un adattamento di Super Vicky, chiamato Karishma Kaa Karishma che segue la stessa identica trama della sitcom del 1985 traslata però nell’India dei giorni nostri.

Ma anche Jeannie Aur Juju, reboot/riafacimento indiano del 2012 della sitcom americana del 1965 Strega per amore, anche esso con le medesime premesse traslate però nell’India moderna, e l’aggiunta di ulteriori personaggi modernizzati e un subplot per giustificare un cambio di attrice in corsa, e La Tata (1993), che ha avuto ben undici versioni localizzate in tutto il mondo oltre l’adattamento Italiano che di fatto diventa il dodicesimo cancellando il personaggio di Fran Fine, bambinaia di origine ebraica per sostituirlo con l’italoamericana Francesca Cacace e il suo corteggio di italianissime amiche e parenti.

In questo il rifacimento di Don Matteo è una burla però.

