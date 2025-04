Disney ha comprato il franchise di Star Trek? No, è un altro Pesce di Aprile sopravvissuto

Ci segnalano i nostri contatti un post TikTok secondo cui Disney ha comprato il franchise di Star Trek. Si tratta di un post che cavalca le recenti polemiche che hanno colpito Disney, e che sopravvive al Primo Aprile.

Si tratta di un Pesce di Aprile, ed anche abbastanza ricorrente.

Disney ha comprato il franchise di Star Trek? No, è un altro Pesce di Aprile sopravvissuto

Lo stesso Pesce di Aprile è stato usato infatti nel 2013, nel 2015 ed è apparso come scherzo su una pagina Facebook dedicata alla fantascienza. Ovviamente tale acquisizione non è mai avvenuta, almeno non adesso.

Si tratta di uno scherzo assai longevo, un po’ come quello tutto italiano che vede Don Matteo avere un adattamento Sudcoreano pieno di idoli del pop.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.