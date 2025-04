Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook che parla di una “Maestosa statua di Ercole a Roma”, trovata nel 2023. Ovviamente la storia è vera, ma per motivi inesplicabili si è deciso di raffigurare il ritrovamento con un post creato con l’Intelligenza Artificiale, cosa che ha seminato il sospetto.

Motivi inesplicabili perché bastava controllare sul portale di Roma Capitale per avere foto della statua nel momento del restauro nella cisterna grande di Villa dei Quintili.

La Maestosa statua di Ercole a Roma nel 2023 esiste, ma è stata “riraffigurata con IA”

Il 25 gennaio 2023, nell’area di Parco Scott, tra la Cristoforo Colombo e il secondo miglio della via Appia Antica, durante un difficile intervento di revisione e bonifica del condotto fognario a cura di Acea – Bacino sud, è stata rinvenuta la statua attualmente in corso di restauro. La scoperta, del tutto inaspettata, è avvenuta durante la rimozione di una fogna in mattoni databile al secolo scorso.

Riporta il portale, precisando che i lavori di restauro si basano sul radunare i frammenti danneggiati e spaccati, usare sostegni e cercare di ricostruire la continuità artistica dell’opera.

I nostri contenuti sono creati con l’aiuto dell’AI e a volte non riusciamo a trovare la foto perfetta per ogni curiosità.

Ma niente paura: tutte le informazioni che pubblichiamo sul nostro blog sono verificate più volte dal nostro team di esperti.

Ha replicato la pagina dopo una serie di lamentele nei commenti: ma a questo punto, perché non usare la foto facilmente reperibile sul portale?

Per i più curiosi abbiamo provveduto ad esaminare l’immagine cercando di capire il sistema usato: Flux, il sistema di generazione immagini integrato in Grok, la AI usata da X, il sistema di messaggistica di Elon Musk.

