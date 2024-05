Allegri nuovo allenatore del Milan dopo l’esonero alla Juventus da Giuntoli: zero conferme

Max Allegri nuovo allenatore del Milan, secondo le indiscrezioni che stanno circolando oggi soprattutto sui social. Un ritorno al passato, come quello che il tecnico livornese ha vissuto tre anni fa, quando è stato richiamato in bianconero poche settimane dopo la conquista dello scudetto da parte dell’Inter di Antonio Conte. Come avviene spesso e volentieri quando si parla di calcio tramite contenuti che circolano sui social, occorre fare molta attenzione e selezionare al meglio le proprie fonti.

Zero riscontri su Max Allegri nuovo allenatore del Milan dopo il probabile esonero dalla Juventus per mano di Giuntoli

Già, perché a suo tempo ci siamo già soffermati su alcune strane voci relative a Stefano Pioli, il quale non a caso ad oggi è ancora il tecnico dei rossoneri. Di sicuro stiamo vivendo una giornata molto calda e, se vogliamo, si tratta di un paradosso, visto che Allegri ieri ha conquistato la sua quinta Coppa Italia alla Juventus. Lo sfogo verso Maresca che ha portato alla sua espulsione, ma soprattutto l’aver allontanato Giuntoli dalla festa in campo e i danni arrecati all’attrezzatura di LaPresse avrebbero indotto la società bianconera a sollevare l’allenatore dal suo incarico.

Solo voci per ora, anche se confermate da una fonte autorevole come Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky ed esperto di calciomercato. In ogni caso, se da un lato il futuro del tecnico toscano sulla panchina della Juventus appare segnato, al contempo diventa molto complicato pensare ad un possibile ritorno al Milan. Già, perché gli addetti ai lavori ritengono che la società rossonera stia valutando un profilo emergente, con un’impronta più votata al bel gioco.

Insomma, in un contesto del genere appare difficile pensare ad uno scenario con Max Allegri nuovo allenatore del Milan. Staremo a vedere, in ogni caso, quali saranno le conseguenze per lui dopo il sempre più probabile esonero dalla Juventus per mano di Giuntoli.

