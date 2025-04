Sì, Popular Science suggeriva di seppellire l’olio esausto in giardino (e voi non dovreste farlo)

Sì, Popular Science suggeriva di seppellire l’olio esausto in giardino. Parliamo del noto mensile di divulgazione scientifica di cui abbiamo parlato giusto recentemente, in quanto nel numero di 1951 suggeriva alle casalinghe di gettare le pile a torcia (tipo D) nei camini accesi per tenerli puliti e assistere a buffi giochi luminosi, salvo poi cambiare idea dieci anni dopo e decidere di ricordare il rischio di esplosione delle allora moderne batterie al litio sigillate.

Ma c’erano consigli di ogni tipo, anche invecchiati malissimo per gli uomini.

Abbiamo visto come divulgazione e pubblicità della prima metà del secolo passato tendevano a vedere la donna come sposa e casalinga per natura, consigliando quindi di usare il colluttorio per combattere una tremenda alitosi che impedisce di trovar marito e consigli per faccende domestiche e natura.

Ma in un’epoca in cui all’uomo di casa toccava il ruolo di responsabile unico della gestione di ogni faccenda da manovale, doveva portare in casa uno stipendio e riparare tutto il riparabile e occuparsi della manutenzione di automobile ed elettrodomestici, c’erano anche consigli per gli automobilisti.

Tra cui nel numero di Popular Science di Gennaio del 1963, nello stesso periodo in cui la rivista ritrattava il suggerimento di dare fuoco alle batterie, il consiglio di

“Scavare una buca nel terreno, riempirla di sassolini e versare l’olio, per poi ricoprire tutto di terra”

Anche tenendo in conto che in passato l’olio motore doveva essere molto più viscoso di ora, questo consiglio è sempre stato pericoloso e nocivo.

Sbarazzarsi dell’olio esausto buttandolo in un buco nel terreno, anche pieno di sassolini è un reato e per buona ragione.

L’olio motore esausto è un pericoloso inquinante e quattro litri di olio sono sufficienti per contaminare sufficiente acqua da riempire sei piscine olimpioniche.

Capirete che sversare il contenuto della vostra automobile in un buco in giardino poteva sembrare un’ottima idea in tempi in cui bruciavamo le batterie nel camino e gettavamo i rifiuti dei picnic in mare, ma non è accettabile ora che siamo consapevoli delle conseguenze.

L’olio esausto va quindi smaltito a norma: bene sarebbe quindi lasciare che del cambio di olio si occupi un meccanico che raccoglierà tale olio per essere destinato allo smaltimento, rigenerazione o distruzione.

Altrimenti gli amanti del fai da te mettano in conto di comprare appositi recipienti per conferire l’olio esausto presso meccanici convenzionati o strutture idonee allo smaltimento.

