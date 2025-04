Spiacente, non è vero che è stato riportato in vita il Metalupo del Trono di Spade

A volte ci tocca essere quelli antipatici. A volte dobbiamo essere quelli che rovinano la sorpresa, smentiscono una notizia alla quale tutti “volevano davvero crederci” e finiscono bacchettati dai “professionisti dell’Informazione”, accusati di lesa maestà, oggetto di invettive al napalm contro “i Debunker che osano smentire i professionisti dell’informazione”.

Ma semplicemente a volte è necessario: se è da stamattina che siamo bombardati da notizie sul fatto che sarebbe stato riportato in vita il Metalupo del Trono di Spade, con tanto di menzione alla famosa serie HBO, qualcuno deve ricordare che l’enocione è ancora un animale estinto e quello apparso sui giornali ci somiglia solo.

Ed era questo lo scopo.

Spiacente, non è vero che è stato riportato in vita il Metalupo del Trono di Spade

Parliamo dell’enocione, o Aenocyon dirus, animale estinto circa 9440 anni fa, un grosso canide che si trovò suo malgrado nel quaternario a competere per le poche risorse rimaste con altri canidi più adattabili ed un predatore noto come Homo Sapiens Sapiens, diventando quindi una delle (probabili) prime vittime dell’estinzione per mano umana, diretta o indiretta.

L’Enocione è attualmente noto per essere l’ispirazione del dire-wolf, o Metalupo, gli enormi lupi apparsi nel Trono di Spade e in diversi casi nella serie fedeli compagni dei personaggi, creature selvagge quanto possenti e ubbidienti alla volontà del loro padrone.

E questo è quanto: Colossal Bioscience, società che abbiamo visto essersi lanciata nel marketing della “de-estinzione”, ovvero nel sogno alla Jurassic Park, per restare in tema di suggestioni televisive improprie ha annunciato di aver ricreato ben tre enocioni, i cuccioli Romulus, Remus e Khaleesi.

Che in realtà sono lupi grigi “reskinnati”, ovvero lupi grigi con 20 modifiche genetiche effettuate per somigliare morfologicamente alla specie estinta di cui 15 ispirate al genoma recuperato e cinque estetiche.

Secondo Colossal Bioscience, tanto basta: “se sembra un enocione, allora è un enocione”.

Possiamo un po’ opinare sul concetto: alla fine della fiera, abbiamo ottenuto lupi grigi OGM che somigliano parecchio a come avrebbe potuto essere un enocione.

Restano, appunto, lupi grigi che somigliano ad enocioni e dovrebbero comportarsi come enocioni: basta questo a chiamarli enocioni?

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.