Sì, è stato annunciato un robot cavalcabile: ma Kawasaki CORLEO si farà attendere decenni

Sì, è stato annunciato un robot cavalcabile: ma prima di tuffarvi nel mondo degli anime e dei manga e poter cavalcare un potente destriero meccanico, sappiate che il Kawasaki CORLEO al momento è solo una “proof of concept”, una prova di concetto materializzata con un video in AI, progetti di motori elettrici e strutture adatte e una serie di novità che saranno presentate all’Expo di Osaka 2025 che aprirà dal 13 Aprile.

Non restate in attesa: il CORLEO, o meglio il concetto del CORLEO e qualche forse opera prototipale arriveranno la settimana prossima, ma il prodotto finito dovrebbe essere secondo Kawasaki lanciato nel 2050.

Perché annunciare un prodotto con 25 anni di anticipo? Perché il tema dell’EXPO di Osaka è “Delineare la società del futuro per le nostre vite“, e portarsi avanti di 25 anni è un ottimo modo per sviluppare il compitino restando in tema.

Secondo l’idea di Kawasaki il concept esprime infatti “la gioia della mobilità” e il desidero, connaturato “geneticamente negli esseri viventi” di spostarsi in sicurezza.

Il risultato è un affare che somiglia parecchio al prodotto di un anime o a Miraidon, bizzarro drago/robot/motocicletta coprotagonista del gioco per Nintendo Switch Pokemon Violetto,

