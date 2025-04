Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook contenente un UFO nella piramide descritto come un antico manufatto, probabilmente sulla falsariga delle fake news sui “comparti segreti nelle piramidi di Giza“. Nella versione tutt’ora pubblicata sulla pagina, il post è correttamente indicato come un prodotto dell’AI

Ma non è sempre stato così.

La foto dell’UFO nella piramide è stata generata con AI (confessata dopo)

La screenshot che avete visto in intestazione è ottenibile esaminando il campo “Visualizza cronologia modifiche”, dalla quale si evince che se adesso il post è stato pubblicato con le dovute annotazioni che denunciano l’immagine come prodotto dell’Intelligenza Artificiale e come “wishful thinking”, ovvero un “divertente desiderio”, in realtà il post originale e non segnato è stato pubblicato alle sette di mattina del 4 Aprile.

Per essere modificato esattamente dieci ore dopo, nel pomeriggio, lasciando quindi il contenuto con AI alla mercé del lettore per tutta la mattina.

Per i più curiosi grazie all’aiuto di SightEngine possiamo anche dirvi lo strumento usato

Si tratta di Midjourney, ormai storica AI usata per la generazione di immagini fotorealistiche.

