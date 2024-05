Calda la questione sui biglietti per il concerto di Billie Eilish e sui prezzi di Bologna oggi

Appare come non mai calda la questione sui biglietti per il concerto di Billie Eilish, con un chiaro riferimento ai prezzi di Bologna oggi. Annunciate a sorpresa le date del tour mondiale di Billie Eilish che, il prossimo 17 maggio, ritornerà sulle scene musicali con il nuovo album Hit me hard and soft. C’è chi già sta pensando di acquistare i biglietti del tour mondiale di Billie Eilish che, ricordiamo, saranno disponibili per la prevendita già in questa giornata del 30 aprile e domani primo maggio.

Approfondiamo la questione sui biglietti per il concerto di Billie Eilish e sui prezzi per l’evento di Bologna oggi

Dopo aver osservato le novità relative ai concerti di Vasco Rossi in passato, tocca dunque fare un altro step oggi. Bisogna dire però come i clienti di American Express avranno un accesso prioritario a una tiratura limitata di biglietti se useranno la loro carta per comprarli. Il 3 maggio invece partirà la vendita globale per i biglietti del tour di Billie Eilish e ci sarà un’unica tappa italiana, quella dell’8 giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna.

La prima data è fissata invece per quest’anno, il 29 settembre 2024 a Quebec City, Quebec – Centre Videotron, mentre terminerà il 27 luglio 2025 a Dublin, Ireland – 3Arena. Un tour mondiale che la terrà occupata per quasi un anno promuovendo il nuovo lavoro discografico e cantando le hit del passato.

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti del tour mondiale di Billie Eilish, attualmente per la città di Bologna si parla di cifre abbastanza elevate. Chi ha diritto alla prevendita, quindi acquista i biglietti tramite la carta American Express, ha avuto modo di notare quali sono i reali prezzi del concerto a Bologna di Billie Eilish a seconda del settore selezionato. Ad esempio il primo settore platinum 2/ intero ha un costo di ben 270 euro.

Il biglietto al prezzo più basso si aggira intorno ai 98,97 euro, ovviamente non sono incluse poi le varie commissioni. Bisogna capire poi come reagirà il pubblico italiano a TicketMaster, non è detto che non possa essere aggiunta un’altra data italiana al tour mondiale di Billie Eilish, ma attualmente Bologna dell’8 giugno 2025 resta l’unica possibilità di assistere dal vivo al concerto della cantante statunitense.

Dunque, nei prossimi giorni terrà banco la questione sui biglietti per il concerto di Billie Eilish e sui prezzi di Bologna oggi

