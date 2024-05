Ci segnalano i nostri contatti un video del “Papa che sparisce”, uno spezzone a bassa qualità condito da una serie di insulti scatologici verso il Santo Padre che diffondono la teoria per cui questo sarebbe un “ologramma dei Poteri Forti” disattivato.

La teoria viene diffusa come parte della bizzarra teoria Gesara/Nesara, di cui abbiamo già parlato e che riepilogheremo brevemente.

Il video del Papa che sparisce è solo l’ennesimo video rimontato ad arte

La teoria Gesara/Nesara nasce infatti dal guazzabuglio di teorie complottiste alle spalle, ad esempio, della cospirazione di QAnon.

Secondo tale teoria infatti i Poteri Forti govenerebbero il mondo perché quando l’economista Harvey Francis Barnard stava parlando di “dragare la palude” nel senso di trovare soluzioni per una economia stagnante stava in realtà parlando di una vera palude piena di Pedofili a capo dei Poteri Forti che governano nel mondo.

Tali Poteri Forti che controllano il mondo mediante satanismo, cloni alieni e altre cabale sono tecnicamente invulnerabili: se uccidi un capo di Stato, o meglio lo dichiari morto sui social, il giorno dopo i Poteri Forti lo clonano e il clone torna più Poderoso di prima.

L’unico modo per sconfiggere tali Poteri Forti è aspettare che Trump, il misterioso “Patriota Q re di tutte le Spie” e alcune figure fisiche e metafisiche come alieni benevoli, Padre Pio e la Dea Atena (!!) tornino sulla Terra per cancellare i debiti fiscali a tutti e sconfiggere i Poteri Forti.

Prova di tutto questo sarebbe un video che mostra il Papa sparire in quanto Ologramma.

Semplicemente il video mostrato è l’ennesimo video tagliato ad arte, pubblicato ormai quattro anni fa su YouTube. Nell’originale il Papa si limita a scendere delle normalissime e poco glamour scale.

