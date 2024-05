No, nessuno ha dimostrato che nel Regno Unito sono morte un milione di persone a causa dei vaccini

Torniamo a parlare di Effetto Paradosso, o paradosso di Simpson (non il cartone animato), con la falsa teoria che nel Regno Unito sono morte un milione di persone a causa dei vaccini.

Il Paradosso di Simpson spiega sostanzialmente che i novax si riducono nel tempo e nel tempo si sono ridotti con la Pandemia, e i vaccinati aumentano, prendendo il dato dagli ospedali, potranno capitare sedi dove i novax non ci sono. Ma non perché siano immuni dalla malattia, ma proprio perché in quella particolare area sono fisicamente quattro gatti.

Questo rende possibile ogni aberrazione statistica, come quella compiuta da testate come “Natural News”.

Partiamo dal dato reale: secondo l’ONS, l’equivalente della nostra ISTAT nel Regno Unito da luglio 2021 a maggio 2023 nel paese sono morte 1.026.512 di persone, e circa 60 mila di queste sono persone non vaccinate.

Parliamo di morti per ogni causa, dall’incidente alla malattia.

In un paese dove attualmente quasi l’ottanta per cento dei cittadini ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Va da sé, ancora prima che l’ONS abbia confermato tale dato a Reuters, che è fatale che in ogni statistica di evento ci siano più vaccinati che novax perché i novax sono una minoranza assoluta.

Da loro, da noi, ovunque.

Assoluta ma come si vede che continua ad essere assai rumorosa continuando a cercare immotivata importanza.

