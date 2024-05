No, non è vero che Pfizer è l’anagramma di Lucifer

Ci segnalano i nostri contatti un improbabile post per cui Pfizer è l’anagramma di Lucifer. Ovviamente, anche qui siamo ad un “nuovo Rinascimento moderno” di bufale vecchie ormai di anni. Siamo tornati ai tempi di Astrazeneca come improbabile frase in latino maccheronico, in Rumeno erroneo ed in una Lingua Maori parlata solo da complottisti con troppo tempo libero e poche competenze di Google Translate.

In questo caso però siamo di fronte ad un “anagramma” che non esiste.

No, non è vero che Pfizer è l’anagramma di Lucifer

Partiamo da un dato di fatto: Pfizer è il cognome di Charles Pfizer, cofondatore dell’omonima ditta con l’imprenditore del settore della pasticceria e futuro cognato Charles F. Erhart.

Non è un caso se Erhart era un imprenditore del settore della pasticceria: era pur sempre versato in economia e gestione aziendale, e i due ebbero l’idea di sviluppare il primo prodotto della compagna, la santonina, ovvero un antielmintico distribuito però in pastiglie coniche zuccherate per renderla palatabile nonostante il suo sapore naturalmente amaro (prodotto superato nel tempo da farmaci migliori e più affidabili, come accade sovente con la scienza).

Nessun mistero satanico: inoltre anagramma significa ovviamente rimescolare le parole. Il procedimento proposto nel post prevede massacrare le lettere tagliandole in modo da ottenere peraltro la parola “Luzifer”, scorrettamente trasformando le “grazie”, elementi grafici delle lettere, in altre lettere peraltro inadeguate al contesto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.