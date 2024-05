Ci segnalano i nostri contatti un documento con cui Zelensky vende territori Ucraini a Soros Jr. Ovviamente, il solito falso nello stile cui siamo ormai abituati, accompagnato dalla solita didascalia “insalata di parole” che di fatto ripete la narrativa filorussa di un Occidente cattivo e Nazista pieno di aziende naziste e di una Russia Sovietica ed eroica.

Testo che si spinge a dichiarare che tra le aziende “dei poteri forti” ci sarebbe la “BASF che ha prodotto lo Zyklon B nazista” quando è fatto noto a tutti che laIG Farben entrò in liquidazione nel 1952 (restando, fino al 2012, sul mercato come società in liquidazione allo scopo di chiudere le residue pendenze) e, come la Germania fu suddivisa in Germania dell’Est e dell’Ovest, a seguito di un processo, sempre a Norimberga, contro i vertici della IG Farben, la stessa fu di nuovo scissa negli enti costituenti che tornarono a vita autonoma senza alcun legame col passato nazista del Conglomerato.

E questa non è l’unica anomalia di un doocumento che non esiste.

Il falso documento con cui Zelensky vende territori Ucraini a Soros Jr. per i rifiuti (ancora)

Il documento è una “traduzione di una traduzione”: gli aloncini grigi sono il segnale di un documento redatto in una lingua che esamineremo essere “l’ucraino russificato” tipico dei falsi delle c.d. Fonti Russe e tradotto con mezzi automatici come Google Lens.

Anche così non è difficile vedere tutte le anomalie che abbiamo imparato ad apprezzare nei falsi filoRussi.

In primo luogo esiste ovviamente un solo documento 603/2023. Un documento che sancisce la premiazione di alcuni eroi di guerra Ucraini

“Per lo speciale coraggio e dedizione rivelati nella difesa della sovranità sovrana e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, per il servizio totale e ingiustificato reso al popolo ucraino”

E l’unica fonte che afferma il contrario è, ovviamente, stampa Russa che cita a sua volta un presunto giornalista francese che fa riferimento ad un account evidentemente fake.

Il fatto che il documento sia pubblicato come traduzione di traduzione occulta le magagne tipiche degli stessi falsi, ma evidentemente non tutte.

