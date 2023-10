Mappa San Siro per i concerti di Vasco Rossi 2024: tra biglietti e prezzi di Milano

Necessario, oggi, un approfondimento su mappa San Siro per i concerti di Vasco Rossi 2024, con una parentesi da dedicare a biglietti e prezzi di Milano. I biglietti per i concerti di Vasco Rossi a San Siro del giugno 2024 sono già andati a ruba nei giorni di prevendita. In pochi minuti il sito di ticketone e vivaticket sono stati presi d’assalto dai tantissimi fan del Blasco, pronti a godersi uno dei concerti più spettacolari del 2024.

Cosa dobbiamo sapere su mappa San Siro per i concerti di Vasco Rossi 2024: informazioni utili su biglietti e prezzi di Milano

Insomma, come avvenuto coi Coldplay mesi fa, qualche dritta utile per tutti. Sono ben quattro le date del concerto di Vasco Rossi a San Siro, ci si potrà godere lo show del rocker di Zocca il 7 giugno, l’8 giugno, l’11 giugno ed il 12 giugno 2024. La caccia ai biglietti è partita come un fulmine, con tanti utenti che stanno cercando di capire anche com’è strutturata la mappa di San Siro per i concerti di Vasco Rossi.

Questo è il link che rappresenta la mappa dello stadio di Milano in occasione di quest’evento, con ogni settore che chiaramente presenta un prezzo diverso dall’altro. Per quanto riguarda il settore Numerato 1 / Intero, il prezzo è di 103,62€. Il settore Numerato 2 ha invece un costo di 97,52€. Procedendo per gradi, più è elevato il numero del settore e più si avrà modo di risparmiare.

Il settore Numerato 3 costa 87,77€, il settore Numerato 4 ha un prezzo di 73,14€, per il settore Numerato 5 bisogna sborsare 60,95€. Infine ritroviamo il settore Numerato 6 alla cifra di 56,07€ ed il settore Numerato 7 al costo di 48,76€. Chi invece punta al prato, qui il costo del biglietto per i concerti di Vasco Rossi a San Siro è di 87,77€, il prato Gold invece è di 103,62€.

Tenendo quindi presente come sarà strutturata la mappa di San Siro per i concerti di Vasco Rossi, ci si potrà rendere conto anche del tipo di visuale che si avrà a seconda del settore in cui avrete acquistato il biglietto. Ricordiamo come l’apertura dei cancelli per tale evento è prevista intorno alle ore 16 dei giorni sopra citati. Dunque, massima attenzione alla mappa San Siro per i concerti di Vasco Rossi 2024, con relative dritte su biglietti e prezzi di Milano

