Rilanciano speculazioni su Renato Pozzetto oggi con presunta malattia: le ultime notizie

Stanno tornando alla ribalta alcune speculazioni a proposito di Renato Pozzetto oggi, visto che alcune sue dichiarazioni del passato vengono puntualmente utilizzate per rilanciare rumors sulla fantomatica malattia che avrebbe colpito l’attore. In realtà, le ultime notizie sulle sue condizioni di salute non sono così preoccupanti, al punto che oggi abbiamo deciso di intervenire nuovamente sulla vicenda. Già, perché per fare disinformazione a volte ci vuole davvero un attimo qui in Italia.

Vengono alimentate oggi speculazioni su Renato Pozzetto oggi con presunta malattia: analizziamo le ultime notizie

Basti pensare a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro sito. Già nel 2023, infatti, qualcuno aveva pensato di diffondere ansia e preoccupazione sul suo conto, giocando coi virgolettati come molto spesso accade in contesti simili. Già, perché in nome della grande amicizia coltivata a suo tempo con Enzo Iannacci, negli anni Renato Pozzetto gli ha chiesto virtualmente di aspettarlo, in quanto lo avrebbe raggiunto entro poco tempo. Nessun annuncio implicito su una fantomatica malattia, a differenza di quanto riportato da altri soggetti soprattutto su Facebook.

Già, perché molto spesso uscite pubbliche del genere sembrano preannunciare altro, ma non è questo il caso secondo i primi riscontri che abbiamo ottenuto nel corso delle ultime ore. Renato Pozzetto oggi gode di buona saluta, proporzionando per forza di cose il discorso ad un inesorabile trend anagrafico, parlando di un uomo di 83 anni. Al netto di questo, non sono ufficiali i riscontri che menzionano una possibile malattia, fatta eccezione per un ricovero avvenuto in passato in seguito ad un malore.

Dunque, diamoci un taglio con le voci sulla presunta malattia di Renato Pozzetto oggi, senza dimenticare chi alimenta post relativi a condizioni di salute critiche. Sui social, infatti, non manca chi pensa che l’attore sia morto di recente. Per fortuna le cose non stanno così.

