Strane tesi sulla malattia di Renato Pozzetto: nessuna conferma sul Parkinson

Sono mesi che circolano strane indiscrezioni sulla presunta malattia di Renato Pozzetto. Se da un lato è vero che il popolare attore sia stato ricoverato per alcuni problemi di salute durante la scorsa estate, al contempo occorre far presente nuovamente a tutti che le voci riguardanti il Parkinson che ne avrebbe limitato carriera ed uscite pubbliche ad oggi non sia mai stato confermato. Né dal diretto interessato, né da coloro che gli stanno più vicino nella vita privata o in quella professionale.

Alcune smentite doverose in merito alla presunta malattia di Renato Pozzetto

Come se non bastassero le fake news del passato, quando si è sparsa la voce che fosse morto (annuncio prontamente smentito anche sul nostro sito con uno specifico approfondimento), oggi tocca analizzare anche strane tesi sulla fantomatica malattia di Renato Pozzetto. Indiscrezioni alimentate dalla lettera pubblica che il diretto interessato a spedito virtualmente ad Enzo Iannacci, a dieci anni dalla sua scomparsa. Insomma, basta nulla per attualizzare alcuni rumors che non hanno motivo di esistere.

Certo, nessuno nega che l’attore abbia fatto i conti con acciacchi vari, complice l’età che inizia a farsi sentire. Già, perché se da un lato siamo abituati ad un aspetto giovanile grazie ai suoi film del passato, con Renato Pozzetto occorre parlare di 82 primavere alle sue spalle. Insomma, da un lato è comprensibile un po’ di ansia per i suoi fan, soprattutto dopo quanto avvenuto ad agosto del 2022 (senza dimenticare gli effetti innescati dalla morte del fratello), dall’altro nessuno è autorizzato a spargere allarmismo su patologie specifiche.

Ricapitolando, ad oggi non ci sono fonti che consentono al pubblico di parlare via social della presunta malattia di Renato Pozzetto, con un chiaro riferimento ai rumors che di tanto in tanto fanno tornare attuali le preoccupazioni sul Parkinson. A prescindere dallo spirito con cui si condividono determinati post, fidatevi solo di fonti ufficiali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.