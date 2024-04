Come è morta Lilli Carati: dai film e video, fino alle imprecisioni di oggi

Sono trascorsi quasi dieci anni dalla sua scomparsa, eppure ancora oggi in tanti si chiedono come è morta Lilli Carati, spaziando tra i suoi film e video, fino alle imprecisioni di oggi relativi al decesso di un’attrice che soprattutto tra gli anni ’70 e lo scorcio iniziale degli anni ’80 ha goduto di un grande successo qui in Italia. Un boom per certi versi imprevisto, che effettivamente l’allora giovane Ileana Caravati (questo il suo nome di battesimo) ha fatto molta fatica a gestire.

Chiarimenti vari su come è morta Lilli Carati: focus su film e video, fino gli errori di oggi

Da qui gli errori di gioventù, legati anche ad anni da un punto di vista sociale molto particolari. E così l’attrice proprio nel momento di massimo splendore è caduta nel tunnel della tossicodipendenza. Un problema che per forza di cose ha condizionato molto lo sviluppo della sua carriera, come ha avuto modo di confermare in prima persona rilasciando alcune interviste. Una storia fatta spesso e volentieri di errori, come abbiamo avuto modo di evidenziare in settimana a proposito di Eleonora Giorgi con un altro articolo.

Prima di passare a miglior vita, Lilli Carati si è data per un breve periodo anche al porno, con il solo scopo di poter pagare la droga. Da quel sentiero, però, riuscì ad uscire, al punto che ancora oggi si commettono tanti errori su come è morta Lilli Carati. Si spazia tra i suoi film e video, fino alle imprecisioni di questi mesi. Già, perché a risultare fatale per la donna è stata una lunga malattia che poco aveva a che fare coi suoi trascorsi, stando almeno alle limitate fonti disponibili ad oggi.

Come è morta Lilli Carati? Un brutto male che l’ha costretta alla degenza presso una struttura a Varese. Ad oggi è lecito sapere solo questo, al di là dei contributi legati ai suoi film e video.

