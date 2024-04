Malattia e come sta Eleonora Giorgi oggi: ultime notizie dopo alcuni malintesi

Un approfondimento oggi su malattia e come sta Eleonora Giorgi, raccogliendo le ultime notizie dopo alcuni malintesi. La malattia di Eleonora Giorgi ha preoccupato un bel po’ i fan della famosa attrice italiana e quando si tratta di situazioni così delicate è bene come sempre attenersi alle notizie ufficiali provenienti dai diretti interessati.

Riscontri su malattia e come sta Eleonora Giorgi oggi: focus sulle ultime notizie dopo alcuni titoli evitabili

Come abbiamo osservato con Eva Evans nei giorni scorsi, è facile fare disinformazione in questi casi. Nel caso di Eleonora Giorgi è stata la stessa attrice a voler parlare della sua malattia in pubblico durante un’intervista rilasciata in tv a Verissimo. La donna ha dovuto fare i conti con un tumore al pancreas, una patologia non semplice che chiaramente ha destabilizzato lei e la sua famiglia.

Non sono stati mesi molto tranquilli, ma in questo periodo ci sono sempre state le rassicurazioni da parte della famiglia, con il figlio Paolo Ciavarro che più volte ha parlato di come la mamma stesse affrontando questa malattia nel migliore dei modi. Ma come sta ora Eleonora Giorgi? Bisogna infatti chiarire alcuni aspetti importanti dopo qualche malinteso a riguardo.

L’attrice si è sottoposta, lo scorso 26 marzo, ad un’operazione delicata per asportare proprio il tumore al pancreas. In realtà è stata poi la stessa attrice, attraverso un post su Instagram, ad informare i fan del suo ritorno a casa dopo l’operazione. Tutto è andato per il verso giusto ed ha voluto ringraziare i suoi medici, la famiglia e tutti i fan che le hanno mostrato grande affetto in quest’ultimo periodo non proprio semplicissimo.

Da allora però non ci sono state più notizie, ormai è passata qualche settimana, ma per evitare malintesi è arrivato un post della compagna di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, a spazzare via qualsiasi dubbio sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi.

L’ex gieffina ha postato infatti su Instagram un’immagine insieme proprio ad Eleonora, dove appare sorridente ed in forma e con la didascalia “come una fenice“. Insomma Eleonora Giorgi sta bene e sta guarendo da questo brutto tumore al pancreas che l’ha colpita all’improvviso, tutto sta andando per il verso giusto.

Ora dovremmo avere le idee più chiare su malattia e come sta Eleonora Giorgi oggi, in relazione alle ultime notizie emerse di recente.

