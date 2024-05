Tranquilli: nessuno vi farà rifare l’esame per la patente ad ogni rinnovo

Una fake news che ha ormai raggiunto la proporzione di una vera e propria leggenda metropolitana è la teoria di una imminente riforma per “rifare l’esame per la patente ad ogni rinnovo”

Riforma di cui si parla praticamente ogni anno, perlopiù il primo Aprile.

Le origini della leggenda nascono infatti da una serie di Pesci di Aprile ormai vintage, alcuni con una confessione implicita, ovvero il nome di soggetto Europeo, il finlandese Huhtikuun Pilapaiva, che avrebbe imposto tale idea agli Stati dell’Unione. Personaggio il cui nome si traduce con Pesce d’Aprile.

Nell’ultima incarnazione si parla di una “soluzione assai diabolica” del Governo che avrebbe deciso di porre rimedio al fatto che molti automobilisti tendono a dimenticare col tempo alcuni degli insegnamenti ricevuti.

Ovviamente la soluzione sarebbe imporre gli esami teorici di guida ad ogni rinnovo. Ovviamente resta valido quanto ricordato nell’ultima dichiarazione del Governo, questa reale, al riguardo

“Alcune notizie sui rinnovi di patente e l’obbligo di relativi esami sono destituite da ogni fondamento e riprendono un pesce d’aprile diffuso mesi fa. Ovviamente tutte le testate che hanno ripreso la fake news ne risponderanno nelle sedi opportune”.

Era vero con la riforma del 2023, è vero con la miniriforma del 2024, nessuno ha intenzione di imporre l’obbligo di esami.

Si tratta di “clickbait”: l’utente preoccupato dovrà ogni volta leggere gli articoli relativi per intero scoprendo che si tratta di “ipotesi dello scrivente”, spesso come in questo caso destituite di ogni fondamento, dando così un click alla testata.

Meglio che spoileriamo noi.

