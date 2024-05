Riprendono le speculazioni su Anna Kanakis morta e causa decesso dell’attrice

Spesso capita che alcuni personaggi più o meno famosi vengano a mancare, per poi iniziare a dimenticarli nel giro di qualche settimana, mentre il caso dell’attrice Anna Kanakis morta circa sei mesi fa rappresenta un’eccezione sotto questo punto di vista. A tal proposito, è bastata la condivisione di un paio di post su Facebook da parte di pagine che hanno un discreto seguito per rialimentare le solite speculazioni su determinati argomenti. Questioni che ci siamo stancati di affrontare, vista la propensione di alcune persone nel dare vita a bufale.

Tornano con prepotenza le speculazioni su Anna Kanakis morta e causa decesso dell’attrice ex modella

Se non vogliamo definirle necessariamente “fake news”, occorre dare loro l’etichetta “nessuna fonte“. Già, perché già a novembre 2023, subito dopo l’annuncio ufficiale da parte della famiglia, le insopportabili voci su Anna Kanakis morta presero piede come se non ci fosse stato un domani. Come accennato, anche in quella situazione ci si concentrò sulle fantomatiche cause che portarono alla scomparsa dell’attrice ed ex modella, con il chiaro intento di dare autorevolezza a teorie strampalate.

Per chi non lo sapesse, stando anche a quanto evidenziato a suo tempo, Anna Kanakis è venuta a mancare in seguito ad una leucemia fulminante. La stessa che, secondo suo marito, l’ha portata via nel giro di appena sette mesi. Oggi se ne riparla perché alcuni canali social la stanno ricordando e, come spesso avviene in circostanze simili, nei commenti abbiamo chi incolpa il vaccino Covid per il repentino peggioramento delle sue condizioni.

Ad oggi, non ha alcuna evidenza scientifica la presunta correlazione tra lo stesso vaccino Covid e la leucemia fulminante, ma questo a quanto pare non ha scoraggiato i soliti leoni da tastiera, che non hanno alcun rispetto per la famiglia dell’attrice. Qualcuno non appare neanche dispiaciuto per la notizia di novembre su Anna Kanakis morta, viste le sue posizioni a favore della vaccinazione.

