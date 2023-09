Solo bufale sull’esame per ogni rinnovo patente dal 2024 con nuovo codice della strada

Sta spopolando senza freni l’ondata di bufale riguardanti una vicenda già trattata nelle ore scorse, a proposito di chi crede all’esame per ogni rinnovo patente dal 2024 con nuovo codice della strada. No, non sta entrando in scena alcun aggiornamento in grado di scombussolare il nostro piano decennale, considerando il fatto che l’unico test riguaderà come sempre le nostre capacità visive. Apportando al più l’obbligo di indossare gli occhiali alla guida nel caso in cui la situazione dovesse risultare peggiorata.

Acqua sul fuoco a proposito dell’esame per ogni rinnovo patente dal 2024 con nuovo codice della strada

Dunque, bisogna fermarsi un attimo ed analizzare con calma il post che gira tantissimo sui social da un paio di giorni a questa parte. Già, perché la prospettiva di un esame per ogni rinnovo patente dal 2024 con nuovo codice della strada non è attuabile. Sarebbe troppa la mole di lavoro per chi è impegnato nel settore, per non parlare della percentuale di persone che rischierebbe di restare senza patente dopo non aver superato i quiz. Insomma, bufale a ripetizione e tanti rumors del tutto privi di fonti.

Certo, oggi come oggi non è il massimo immaginare che ci possa essere un apprezzabile quantitativo di italiani che, a distanza di 10, 20 o 30 anni dall’ottenimento del documento in questione possa rischiare di non superare i test. E questo la dice lunga sul momento che stiamo vivendo, ma al contempo è giusto gettare acqua sul fuoco per chi pare aver creduto senza remore alle bufale su un esame per ogni rinnovo patente dal 2024 con nuovo codice della strada.

Anche Adkronos, nella serata di mercoledì, ha confermato il fatto che tutto nasca da un pesce d’aprile di alcuni anni fa. A prescindere che si consideri giusto o sbagliato non apportare modifiche simili alle leggi, dal nostro punto di vista possiamo soltanto parlare di bufale in merito all’esame per ogni rinnovo patente dal 2024 con nuovo codice della strada.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.