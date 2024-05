Noclima confondono due tipi di statistiche diverse sul clima del 1997, e vogliono da noi una spiegazione

Ci segnalano i nostri contatti un post nel quale, provocatoriamente, i teorici della teoria per cui il cambiamento climatico non esiste confondono due tipi di statistiche diverse sul clima del 1997 basate su indici diversi e chiedono ai “gretini” una spiegazione”

Dove ovviamente “gretini” è un termine grezzamente denigratorio usato, come sovente accade per ogni genere di eristica, per nascondere l’assoluta mancanza di argomenti.

La spiegazione è abbastanza semplice, ed è basata su un errore di metodo statistico così grossolano da esigere che l’intera discussione sia invalidata.

Semplicemente chiunque ha collazionato il post sta cercando di confrontare i dati di due statistiche diverse collazionate con metodi diversi.

La statistica del 1997 proviene infatti dal report annuale della National Oceanic and Atmospheric Administration americana, dato riportato con una nota che a chi pone la provocatoria domanda è sfuggito.

“Please note: the estimate for the baseline global temperature used in this study differed, and was warmer than, the baseline estimate (Jones et al., 1999) used currently. This report has been superseded by subsequent analyses. However, as with all climate monitoring reports, it is left online as it was written at the time.”