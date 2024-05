Frettolosi sulla malattia di dj Franchino: tra causa morte e confusione con Franchino Er Criminale

Un nuovo trend social ha preso piede nella giornata di oggi, tra coloro che hanno deciso di esporsi frettolosamente a proposito della malattia di dj Franchino. Il noto vocalist delle discoteche italiane aveva 71 anni e, come comunicato dalla famiglia attraverso una nota stampa, purtroppo è venuto a mancare proprio il 19 maggio. Insomma, da un lato purtroppo non abbiamo dubbi sull’autenticità della notizia dalla quale bisogna partire oggi, mentre dall’altro occorre rispondere a chi come sempre alimenta rumors senza avere elementi tra le mani.

Chiariamoci sulla malattia di dj Franchino e sugli errori che si fanno a proposito di Franchino Er Criminale

Il tutto, senza dimenticare chi con grande superficialità sta confondendo la persona scomparsa in queste ore con Franchino Er Criminale, personaggio social di fantasia che all’interno di alcune piattaforme viene interpretato da Alessandro Bologna. Insomma, la fiera degli errori oggi, pur con alcune differenze rispetto a bufale recenti, come quella che ha annunciato la morte di Costantino Vitagliano. Ne abbiamo parlato in settimana con un altro approfondimento.

Per farvela breve, come spesso succede in casi simili, abbiamo oggi chi parla della malattia di dj Franchino citando a caso il vaccino Covid. Il solito colpevole, in sostanza, dietro il decesso di una persona famosa, nonostante il comunicato della famiglia (riportato anche da Il Fatto Quotidiano) si limiti a dire che il 71enne fosse ricoverato in ospedale da alcuni giorni. Senza aggiungere ulteriori dettagli sulla causa della morte.

Dunque, non citiamo a caso Franchino Er Criminale, in quanto ricondividendo alcuni post che girano sui social potremmo creare inutile apprensione tra amici e parenti del suddetto influencer. A maggior ragione, evitiamo di alimentare speculazioni a proposito della malattia di dj Franchino, in quanto al momento non abbiamo riscontri definitivi per comprendere quale sia stata effettivamente la causa della sua morte. Non è giusto e corretto scrivere cose a caso solo per rafforzare le proprie tesi su determinate tematiche.

