Ci segnalano i nostri contatti un presunto “video del giornalista che lancia il pandoro a Chiara Ferragni”, anzi che “li lancia il Pandoro” agli Internazionali di Tennis.

Noterete una cosa: nel presunto video non vi è traccia del lancio del pandoro citato con tanto di errore di grammatica, anche esso parte del mezzo con cui l’algoritmo viene domato.

La fake news del giornalista che lancia il pandoro a Chiara Ferragni e l’algoritmo

È sempre dell’algoritmo che parliamo, il dio del secolo moderno. Non importa che nel video non si veda altro che la Ferragni che passeggia con la solita musichina da TikTok in sfondo: la didascalia porterà alle condivisioni.

Gli errori ortografici nella stessa e nel testo porteranno a combattimenti intestini tra “grammar nazi” e “professoresse” nei commenti e TikTok funziona esattamente così.

I video con più condivisioni e più commenti saranno proposti tra i video suggeriti al maggior numero di persone, anche quelle non interessate all’argomento, che saranno quindi tentate di entrare nell’agone creando condivisione e viralità.

L’abbiamo visto un’altra volta col presunto “esperimento sociale” di una falsa notizia coi loghi di Fanpage in cui l’influencer Pepiyos era stato accusato di omicidio, portando il video in cima alle condivisioni di tutti, per poi sparire sostituito da un “video di scuse che invitava a non querelare” che a sua volta ha potuto rifare il giro dell’algoritmo.

Anche in questo caso non si scappa: se commenti per bacchettare l’evidente falso lo rendi virale, se lo condividi lo rendi virale, se ci caschi lo rendi virale, se lo diffondi lo rendi virale.

Cosa puoi fare? Smettere di seguire ogni video su TikTok.

