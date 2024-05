Piccoli Doppelganger crescono: video TikTok accusa Pepiyos di omicidio, la Rete ci casca. Questa la surreale storia raccontata dallo YouTuber italiano Giuseppe Mancini, in arte Pepiyos.

Non a caso usiamo il termine doppelganger: nella serata di ieri il Mancini è stato vittima di una tipologia di bufale solitamente usate nella “nuova Guerra Ibrida” che anonimi (ancora per poco) hanno usato per creare viralità.

Creare una notizia inquietante e scioccante, redatta in un Italiano assai stentato, con appiccicati i loghi di una testata famosa, in questo caso Fanpage.

Nella struttura della “guerra ibrida” le notizie riguardano storie “incredibili ma vere” di Ucraini e capi di stato Europei che fanno cose assurde: nella struttura il buon Mancini avrebbe massacrato la compagna a colpi di “pentola in testa” venendo poi condannato a 15 anni per “l’agghiacciante gesto”.

Come per l’Operazione Doppelganger filorussa, è bastato che “la notizia fosse su Internet” e “firmata da un giornale” per diventare virale, costringendo l’influencer a comparire in video con la “defunta” decisamente assai viva, con commenti pronti a dubitare dello stesso video chiosando con frasi inquietanti come chi smentisce in realtà conferma e utenti pronti a cercare di dissuadere Mancini dal denunciare (cosa buona e giusta) dichiarando con altrettanta sicumera che essere accusati di omicidio per futili motivi con mezzo pubblico “potrebbe portare vantaggi”.

Cosa, a pensarci, del tutto dissociata dalla realtà e che rischia di piombarci tutti in un episodio di Black Mirror, la nota serie distopica sugli orrori della tecnologia.

Cogliamo l’occasione per ricordare a chi sta ancora pontificando di presunti “vantaggi” nel video-risposta di Mancini che in casi simili si è arrivati al vandalismo se non alla violenza contro il “presunto reo”.

AGGIORNAMENTO: A seguito della pubblicazione del controvideo di Mancini, nei commenti è apparso il video di un utente che rivendica il video “doppelganger” come “esperimento sociale” dichiarando di averlo rimosso e chiedendo di non essere denunciato.

L’unica cosa certa è che il video “doppelganger” originale ad oggi non è più disponibile.

