Ansia per Dimitri Tammaro Iannone da ‘Il Collegio’ dopo un incidente a Villa Literno: cosa sappiamo

C’è molta apprensione in queste ore per Dimitri Tammaro Iannone. Il nome del ragazzo su due piedi forse non rievoca troppi ricorda a buona parte delle persone, ma analizzando in modo più approfondito il suo profilo è possibile ricordare che si tratti di un alunno che anni fa ha ricoperto un ruolo importante nel programma tv “Il Collegio”. Una delle prime edizioni di un progetto televisivo che tutto sommato ha fatto registrare un discreto successo. Ora c’è ansia a poche ore da un tremendo incidente a Villa Literno.

Preoccupazione per Dimitri Tammaro Iannone da ‘Il Collegio’ dopo un incidente a Villa Literno: prime informazioni raccolte

Già, perché se da un lato il web ci restituisce spesso e volentieri notizie false su personaggi famosi venuti a mancare, come riscontrato in settimana con il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk, al contempo in alcuni casi trapelano indiscrezioni che si rivelano purtroppo autentiche. A tal proposito, vogliamo premettere che su Dimitri Tammaro Iannone al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci siano ancora certezze, ma per una volta l’appresione dei fan è più che giustificata.

Vedere per credere quanto riportato da Edizionecaserta in questi minuti, secondo cui tra le vittime del bruttissimo incidente di Villa Literno, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ci sarebbe appunto anche un ragazzo di origini ucraine e chiamato Dimitri Tammaro Iannone. Altre fonti ricavate al momento della suddetta edizione del programma “Il Collegio”, ci ricordano che fosse effettivamente quello emerso in giornata il nome per esteso del giovane.

Coincide anche l’età attuale ed il fatto che si tratti di un nome assolutamente non comune, indice gli addetti ai lavori a non essere particolarmente ottimisti. Insomma, ci sono buone ragioni per essere in ansia su Dimitri Tammaro Iannone, visto che alcuni utenti stamane stanno dando per morto l’alunno di una vecchia edizione della trasmissione “Il Collegio”. Nessuna sentenza definitiva, ma vi aggiorneremo prima possibile in merito dopo l’incidente di Villa Literno.

