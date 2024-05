Seconda ondata di contenuti per Virgil Van Dijk morto dopo un incidente: bufala sul calciatore

Stiamo assistendo in queste ore alla diffusione di ulteriori post che ci parlando di Virgil Van Dijk morto dopo un incidente. Qualora non lo sapeste, si tratta di uno dei calciatori più forti al mondo ed è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Liverpool. La bufala sul calciatore probabilmente ha origine da un fatto di cronaca che ha coinvolto un suo parziale omonimo. Il riferimento in questo caso è al comico americano Dick Van Dyke, che nel 2023 ha vissuto una brutta avventura.

Ancora post su Virgil Van Dijk morto dopo un incidente: seconda bufala sul calciatore del Liverpool

Come riportato a suo tempo dai principali giornali statunitensi, Dick Van Dyke allora aveva 97 anni e secondo alcune ricostruzioni perse il controllo del volante della sua auto Lexus. I fatti sono avvenuti a Malibu, in California, complice la strada bagnata per le piogge di quei giorni. Dunque, è possibile che si faccia ancora oggi clickbait sfruttando quella notizie ed il fatto che il calciatore in questione sia ancora uno dei più popolari al mondo. A prescindere da queste considerazioni, per noi è importante smentire tutto.

Già, perché in buona sostanza si tratta a conti fatti della seconda ondata di fake news riguardante il calciatore olandese, visto che pochi giorni fa sul nostro sito siamo stati costretti a smentire la medesima bugia riguardante le sue condizioni. Il difensore ha avuto qualche problema fisico negli ultimi tempi, al punto che stata in dubbio la sua presenza in alcune partite di campionato. Da qui ad arrivare a scenari estremi, però, ce ne passa.

Insomma, rassicuriamo tutti dopo la seconda ondata per Virgil Van Dijk morto dopo un incidente, in quanto siamo semplicemente al cospetto della seconda bufala sul calciatore olandese che sta costruendo buona parte della sua carriera in Premier League. Il Liverpool se lo potrà godere ancora a lungo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.