Giallo sull’uscita di Megalopolis in Italia: il film di Francis Ford Coppola è pronto

Ci sono ancora tanti dubbi sull’uscita di Megalopolis in Italia, visto che il film di Francis Ford Coppola è pronto, ma ad oggi non si sa ancora quando esce qui da noi. Al Festival di Cannes, dove è andata di scena la premiere mondiale di Megalopolis, c’è stata una vera e propria ovazione per il regista Francis Ford Coppola. L’ultima opera cinematografica del celebre regista sembra essere un vero capolavoro, ma vige un po’ di incertezza per quanto riguarda la sua data di uscita in Italia.

Tanti dubbi sull’uscita di Megalopolis in Italia: anticipazioni sul film di Francis Ford Coppola e quando esce

Situazione abbastanza incerta, dunque, come osservato con Bridgerton 4 tramite un altro articolo. Imax che si occuperà dell’uscita di Megalopolis, anche se non è chiaro se avverrà a livello globale. Ci sono alcuni dubbi a riguardo, almeno per quanto concerne la sua distribuzione su larga scala. Sta di fatto che l’anteprima mondiale al Festival di Cannes, con una proiezione avvenuta solo per pochi eletti appartenenti ai giornalisti di Le Cineum Cannes/Imax, è stata molto apprezzata con una standing ovation nei confronti di Francis Ford Coppola.

Imax si occuperà sicuramente della distribuzione di Megalopolis negli Stati Uniti, almeno è ciò che ha riportato quest’oggi Deadline, mentre le cose dovrebbero cambiare per il nostro Paese. Per ora si sa solamente che Megalopolis dovrebbe arrivare a settembre negli Stati Uniti, in circa venti città, mentre per quanto riguarda l’Italia la distribuzione dovrebbe essere affidata ad Eagle.

Non c’è quindi una data precisa, né tantomeno è chiaro se potrà arrivare in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. Staremo a vedere quando ci sarà effettivamente l’uscita di Megalopolis in Italia, considerando che il film di Francis Ford Coppola è ormai pronto. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito per il pubblico.

