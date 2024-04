Come è morta Eva Evans: solite speculazioni su causa morte e presunta malattia oggi

In tanti si chiedono come è morta Eva Evans, aggiungendo come al solito le solite speculazioni su causa morte e presunta malattia oggi, una volta appreso l’annuncio di cui si parla tanto anche in Italia.

La morte di Eva Evans, 29enne influencer americana, ha sconvolto il mondo social e non solo. Una ragazza che vantava su TikTok oltre 300mila followers e che era diventata anche la protagonista della serie TV “Club Rat” presente su Prime Video. Stanno circolando diverse voci sulle cause della morte di Eva Evans, avvenuta all’improvviso nella giornata di ieri 21 aprile, ma è importante specificare come attualmente la causa non sia stata svelata.

Chiarimenti su come è morta Eva Evans: ancora speculazioni su causa morte e presunta malattia oggi 22 aprile

Il rischio di commettere errori, come avvenuto la scorsa settimana con Paola Gassman, è come al solito molto alto. Non è quindi chiaro cosa abbia portato alla scomparsa di Eva Evans, cosa che ha ovviamente sconvolto in primis la sua famiglia, con la sorella che ha deciso di diffondere tale tremenda notizia su Instagram. Bisogna fare attenzione quindi alle voci che stanno circolando sul web sulle cause di morte di Eva Evans, tutto è al momento avvolto ancora nel mistero e non ci sono notizie ufficiali a riguardo.

Chiaramente quando accadono eventi tragici di questo tipo, soprattutto a persone molto giovani ed in salute come Eva Evans, si pensa ai soliti complotti. Il rischio, in questi casi, di diffondere notizie false è molto elevato, per questo bisogna attenersi solo a ciò che deriva dalle comunicazioni ufficiali. Si parla solo del messaggio rilasciato da Lila Joy, sorella di Eva Evans, su Instagram, elogiando le grandi qualità della famosa tiktoker, conosciutissima soprattutto negli Stati Uniti dove viveva.

Tutto ciò che riguarda le cause della morte non è assolutamente noto, ma sicuramente non sono emersi dettagli su eventuali problemi di salute. Eva Evans non era malata o meglio non lo aveva mai raccontato sui suoi profili social, per questo tutto è ancora avvolto nel mistero.

Senza dubbio nei prossimi giorni si avranno maggiori informazioni a riguardo, tra l’altro per domani i familiari hanno indetto una commemorazione per ricordare proprio Eva Evans, sia sui social che a New York dove viveva la giovane tiktoker. Dunque, serve cautela su come è morta Eva Evans, con le solite speculazioni su causa morte e presunta malattia oggi.

