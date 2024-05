Non sono pochi gli utenti che, in questi giorni, si stanno ponendo domande su quando è la Festa della Mamma 2024 e perché è stata scelta una data precisa di maggio, in vista di una ricorrenza ormai prossima. Spesso e volentieri, infatti, siamo solito goderci determinate festività senza porci gli interrogativi giusti. Peggio ancora chi crede di saperne di più, alimentando non poca disinformazione tra coloro che con curiosità provano ad approcciare determinati argomenti.

Proviamo a capire quando è la Festa della Mamma 2024 e perché è stata scelta una data precisa di maggio per tutti noi

Insomma, dopo aver analizzato lo scorso anno alcune dritte riguardanti gli auguri da inoltrare tramite WhatsApp per questa speciale ricorrenza, pare si sia reso necessario un approfondimento per capire quali siano i fattori da valutare dietro determinate scelte. Andiamo oltre il nostro primo report, dunque, affinché alcune dinamiche siano una volta per tutte più chiare a tutti, secondo alcuni elementi che possiamo prendere in considerazione oggi 3 maggio qui in Italia.

Se vi state chiedeno quando è la Festa della Mamma 2024 e perché è stata scelta una data precisa di maggio, la risposta è meno complessa di quanto ci si possa attendere. Analizzando qua e là alcune fonti che riteniamo autorevoli sul panorama nazionale, si scopre ad esempio che è stata scelta la seconda domenica di maggio, in quanto nei secolo scorsi in quei giorni veniva percepito il cambiamento climatico legato alla stagione. Si è pertanto deciso di cogliere l’occasione per ringraziare la divinità femminile portatrice di vita. Chiaro il riferimento alla Grande Madre.

Va detto, comunque, che la ricorrenza in questione è stata resa istituzionale in Italia solo a partire dal 1958, grazie al contributo decisivo dell’allora sindaco di Bordighera, vale a dire Raul Zaccari. Insomma, ora sappiamo quando è la Festa della Mamma 2024 e perché sia stata scelta la seconda domenica di maggio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.